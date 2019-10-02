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Лидеры ЕАЭС утвердили концепцию формирования общего финансового рынка
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.
Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля, передает RT.
«Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета: ... решение «О Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза», — говорится в тексте.
В конце августа сообщалось, что соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом может быть подписано 25 октября.
russian.rt.com
Ключевые слова: встреча, Финансы, ЕАЭС, содружество
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