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Лидеры ЕАЭС утвердили концепцию формирования общего финансового рынка



По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля, передает RT.

«Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета: ... решение «О Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза», — говорится в тексте.

В конце августа сообщалось, что соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом может быть подписано 25 октября.
russian.rt.com
Категории: в мире, политика, экономика
Ключевые слова: встреча, Финансы, ЕАЭС, содружество
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добавлена сегодня, 2 октября, 10:00

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