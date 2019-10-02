Лидеры ЕАЭС утвердили концепцию формирования общего финансового рынка 🔊 Воспроизвести



По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.



Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля, передает



«Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета: ... решение «О Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза», — говорится в тексте.



В конце августа сообщалось, что соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом может быть подписано 25 октября. По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля, передает RT «Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета: ... решение «О Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза», — говорится в тексте.В конце августа сообщалось, что соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом может быть подписано 25 октября. russian.rt.com Категории: в мире, политика, экономика Ключевые слова: встреча, Финансы, ЕАЭС, содружество — статья прочитана 173 раза Комментарии