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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года. Об этом заявили в эквадорском Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов, сообщает RT.
Как сообщается в заявлении ведомства, решение связано с «внутренними проблемами и проблемами, относящимися к стабильности бюджета».
Эквадор вступил в ОПЕК в 1973 году, он находился в организации до 1992 года, а в 2007-м вновь возобновил членство.
Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал прогноз повышения спроса на нефтегазовую продукцию в долгосрочной перспективе. По его мнению, к 2040 году ежедневный спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей.
russian.rt.com
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