Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года 🔊 Воспроизвести



Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года. Об этом заявили в эквадорском Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов, сообщает



Как сообщается в заявлении ведомства, решение связано с «внутренними проблемами и проблемами, относящимися к стабильности бюджета».



Эквадор вступил в ОПЕК в 1973 году, он находился в организации до 1992 года, а в 2007-м вновь возобновил членство.



Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал прогноз повышения спроса на нефтегазовую продукцию в долгосрочной перспективе. По его мнению, к 2040 году ежедневный спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей. Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года. Об этом заявили в эквадорском Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов, сообщает RT Как сообщается в заявлении ведомства, решение связано с «внутренними проблемами и проблемами, относящимися к стабильности бюджета».Эквадор вступил в ОПЕК в 1973 году, он находился в организации до 1992 года, а в 2007-м вновь возобновил членство.Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал прогноз повышения спроса на нефтегазовую продукцию в долгосрочной перспективе. По его мнению, к 2040 году ежедневный спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей. russian.rt.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: членство, Эквадор, OPEC — статья прочитана 165 раз Комментарии