Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме 🔊 Воспроизвести



Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента, сообщает



Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России. В нем Власов подчеркнул, что является самым молодым российским депутатом, и выразил восхищение силой воли и энергией, с которой девушка борется за спасение планеты.



Он также отметил, что российская молодежь обеспокоена проблемами глобальной экологии, а взрослые политики не всегда могут найти компромисс в "жизненно важных вопросах". Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента, сообщает РИА Новости Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России. В нем Власов подчеркнул, что является самым молодым российским депутатом, и выразил восхищение силой воли и энергией, с которой девушка борется за спасение планеты.Он также отметил, что российская молодежь обеспокоена проблемами глобальной экологии, а взрослые политики не всегда могут найти компромисс в "жизненно важных вопросах". "Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание", — говорится в послании, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.



Кроме того, парламентарий направил письмо послу Швеции в России Малене Мард. "В связи с отсутствием информации о точном месте проживания Тинтин Элеоноры Эрнман Тунберг прошу вас оказать содействие в передаче и переводе ей содержания приложенного письма", — пояснил он.



Грета Тунберг



В 2018 году школьница вместо учебы стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.



На прошлой неделе девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства".



Недавно экоактивистку номинировали на Нобелевскую премию мира.



В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. РИА Новости Категории: общество, в мире Ключевые слова: Госдума, приглашение, Грета Тунберг География: Россия — статья прочитана 155 раз Комментарии