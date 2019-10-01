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Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме



Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента, сообщает РИА Новости.

Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России. В нем Власов подчеркнул, что является самым молодым российским депутатом, и выразил восхищение силой воли и энергией, с которой девушка борется за спасение планеты.

Он также отметил, что российская молодежь обеспокоена проблемами глобальной экологии, а взрослые политики не всегда могут найти компромисс в "жизненно важных вопросах".
"Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание", — говорится в послании, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, парламентарий направил письмо послу Швеции в России Малене Мард. "В связи с отсутствием информации о точном месте проживания Тинтин Элеоноры Эрнман Тунберг прошу вас оказать содействие в передаче и переводе ей содержания приложенного письма", — пояснил он.

Грета Тунберг

В 2018 году школьница вместо учебы стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.

На прошлой неделе девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства".

Недавно экоактивистку номинировали на Нобелевскую премию мира.

В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.
РИА Новости
Категории: общество, в мире
Ключевые слова: Госдума, приглашение, Грета Тунберг
География: Россия
статья прочитана 155 раз
добавлена сегодня, 1 октября, 21:09

Комментарии

мнение
1 октября, 21:20
#
переплюнули нас?
ответить
неправда
1 октября, 21:28
#
у нас Грета была раньше
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