Китайское экономическое чудо: объясняем в графиках и цифрах

1 октября в Китае отмечают 70-летний юбилей создания Китайской народной республики. Би-би-си объясняет, как за это время КНР превратилась из бедной аграрной страны в экономическую сверхдержаву.
"Китай был очень бедной страной, когда Коммунистическая партия пришла к власти, - говорит Крис Люн, главный экономист по Китаю гонконгского банка DBS. - У страны не было ни торговых партнеров, ни дипломатических контактов. Она могла рассчитывать только на себя.
В течение последних 40 лет Китай провел серию рыночных реформ, которые открыли страну для торговли и иностранных инвестиций, вытащив из бедности сотни миллионов человек.
В 1950-е произошла одна из крупнейших гуманитарных катастроф XX века. Политика "Большого скачка вперед" была попыткой председателя КНР Мао Цзедуна быстро индустриализировать экономику Китая.
Она провалилась, и одним из последствий этого провала стал голод 1959-1961 годов, унесший жизни от 10 до 40 миллионов китайцев.
За этим последовала "Культурная революция" 1960-х - устроенная Мао чистка рядов Коммунистической партии Китая от оппонентов. Она привела не только к репрессиям членов компартии, но и уничтожению интеллигенции и необратимым последствиям для китайского общества.
"Мастерская мира"
После смерти Мао фактическим руководителем страны стал Дэн Сяопин. Он инициировал реформы, которые в корне изменили экономику Китая.
Крестьянам было разрешено работать на себя, а не только на коммуны. Китай стал открываться для иностранных инвестиций.
В 1979 году были восстановлены дипломатические отношения с США. Американские компании активно вкладывались в китайскую экономику, привлеченные дешевой рабочей силой и низкими издержками.
За этим последовало "возможно, самое невероятное экономическое чудо" в мировой истории, считает Дэвид Манн, главный экономист британского банка Standard Chartered.
С середины 1990-х китайская экономика начала бурно расти благодаря двум событиям: присоединению Гонконга и вступлению во Всемирную торговую организацию.
Гонконг перешел от Британии Китаю, но сохранил демократические свободы, независимый суд, собственную финансовую систему и регулирование. Именно благодаря им Гонконг - абсолютный лидер в рейтинге экономической свободы, тогда как континентальный Китай с его коммунистическим бизнес-климатом занимает 100-е место.
Через Гонконг хлынул капитал со всего мира. Он обеспечивает Китаю более 70% прямых иностранных инвестиций, благодаря которым растет экономика и богатеет страна. И через него же проходит почти 60% китайских внешних прямых инвестиций, что позволяет Пекину расширять рынки, наращивать торговлю и укреплять влияние в мире.
С другой стороны, присоединение к ВТО в 2001 году открыло Китаю новые горизонты. Тарифы и ограничения на торговлю с другими странами снижались, и вскоре китайские товары продавались по всему миру.
Он стал "мастерской мира", по определению Манна из Standard Chartered.
В 1978 году Китай экспортировал товаров на 10 миллиардов долларов США. Уже в 1985-м этот показатель составлял 25 миллиардов долларов.
Сейчас общий объем внешнего экспорта достигает 4,3 триллиона долларов, а Китай является крупнейшим экспортером в мире.
Снижение уровня бедности
Экономические реформы изменили судьбы сотен миллионов китайцев. По данным Всемирного банка, больше 850 миллионов человек были избавлены от нищеты.
К 2020 году Китай может ликвидировать абсолютную нищету. Параллельно в стране быстро растет уровень охвата образования.
По прогнозам Standard Chartered, к 2030 году около 27% работающих китайцев будут иметь высшее образование - это показатель сегодняшней Германии.
Рост неравенства
Экономический рост сам по себе не обеспечивает равное распределение богатства среди миллиардного населения Китая.
Жизнь богатых китайцев и растущего среднего класса все больше отличается от сельского населения, часто живущего за чертой бедности.
По словам Манна из Standard Chartered, китайская экономика развивается неравномерно.
По подсчетам Всемирного банка, доходы на душу населения в Китае остаются на уровне развивающихся стран и составляют меньше четверти аналогичных показателей в развитых экономиках.
Средний годовой доход в Китае составляет 10 тысяч долларов, по данным DBS. В США - 62 тысячи долларов.
Снижение роста
С недавних пор темпы экономического роста начали падать.
Китайская экономика сильно зависит от экспорта и потребления. Оба показателя в последнее время растут медленнее, чем прежде, в том числе из-за торговой войны с США.
Но даже при падении роста до 5-6% ежегодно Китай останется одним из двигателей мирового экономического развития.
Даже при таких темпах на Китай будет приходиться 35% мирового роста - рекордный показатель для одной страны, по прогнозам Манна. Это втрое больше вклада США.
Новые рубежи
С недавних пор Китай расширяет экономическое присутствие в мире через масштабный инфраструктурный проект "Один пояс и один путь".
Новые дороги, порты и транспортные узлы должны лечь в основу "Нового Шелкового пути", который объединит половину населения планеты, или 1/5 мирового ВВП.