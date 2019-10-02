В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля 🔊 Воспроизвести



Достигнутые договоренности контактной группы по Украине накладывают на Киев односторонние обязательства. Такое мнение высказала сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, сообщает



«Все предыдущие годы нам удавалось не попасть в ловушку Кремля. Теперь нас туда затягивают», — заявила она.



Геращенко окрестила происходящее «планом Путина». Минские соглашения имели двусторонний характер и обязывали Москву вывести войска из Донбасса и передать Киеву контроль над границей, теперь же на Украину возлагают ответственность за не ею развязанную войну, заявила депутат. При этом украинская власть «стыдливо молчит об амнистии боевикам», утверждает Геращенко.



Закон об особенностях местного самоуправления принимался Верховной Радой на три года, а на постоянной основе это будет означать «ползучую федерализацию», добавила депутат. Достигнутые договоренности контактной группы по Украине накладывают на Киев односторонние обязательства. Такое мнение высказала сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, сообщает ЛЕНТА «Все предыдущие годы нам удавалось не попасть в ловушку Кремля. Теперь нас туда затягивают», — заявила она.Геращенко окрестила происходящее «планом Путина». Минские соглашения имели двусторонний характер и обязывали Москву вывести войска из Донбасса и передать Киеву контроль над границей, теперь же на Украину возлагают ответственность за не ею развязанную войну, заявила депутат. При этом украинская власть «стыдливо молчит об амнистии боевикам», утверждает Геращенко.Закон об особенностях местного самоуправления принимался Верховной Радой на три года, а на постоянной основе это будет означать «ползучую федерализацию», добавила депутат. lenta.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2 География: Украина — статья прочитана 209 раз Комментарии