Карбаускис и президентура о налоге на имущество банков 🔊 Воспроизвести Рамунас Карбаускис и Гитанас Науседа



Лидер правящих в Литве "аграриев" называет шантажом заявление Литовской ассоциации банков (ЛАБ) о том, что в случае введения налога на имущество банков для населения и бизнеса подорожают кредиты и будет причинен ущерб экономике.



Рамунас Карбаускис говорит, что постарается выяснить с владельцами действующих в Литве шведских банков (SEB и Swedbank), имеют ли такие заявление "что-то общее" с их позицией.



"Думаю, что заявление банков прежде всего является заявлением работающих в банках людей, а не владельцев. Я осмеливаюсь считать, что владельцы банков так не считают. (...) В такой ситуации, видимо, нужно будет попытаться обратиться к владельцам. Мы спросим, действительно ли это их мнение. (...) Я понимаю, что те люди, которые работают в банках, очень не хотят ухудшать результаты перед своими владельцами, но им должны быть известны те тексты, которые обнародуются. Мы это обязательно передадим", – сказал Р. Карбаускис журналистам в сейме во вторник. Лидер правящих в Литве "аграриев" называет шантажом заявление Литовской ассоциации банков (ЛАБ) о том, что в случае введения налога на имущество банков для населения и бизнеса подорожают кредиты и будет причинен ущерб экономике.Рамунас Карбаускис говорит, что постарается выяснить с владельцами действующих в Литве шведских банков (SEB и Swedbank), имеют ли такие заявление "что-то общее" с их позицией."Думаю, что заявление банков прежде всего является заявлением работающих в банках людей, а не владельцев. Я осмеливаюсь считать, что владельцы банков так не считают. (...) В такой ситуации, видимо, нужно будет попытаться обратиться к владельцам. Мы спросим, действительно ли это их мнение. (...) Я понимаю, что те люди, которые работают в банках, очень не хотят ухудшать результаты перед своими владельцами, но им должны быть известны те тексты, которые обнародуются. Мы это обязательно передадим", – сказал Р. Карбаускис журналистам в сейме во вторник. Он назвал утверждения ЛАБ не имеющими "ничего общего с действительностью", а заявления о подорожании услуг – "явной ложью".



"Это такой не вполне честный шантаж для общества", – сказал политик.



Р. Карбаускис обещал, что письмо владельцам банков будет разослано "в самое ближайшее время", не дожидаясь внесения в сейм поправок о введении налога на имущество банков: "Реагировать нужно уже сейчас".



ЛАБ предварительно проанализировала влияние налога на банковское имущество и утверждает, что в результате услуги банков могут подорожать на 8% – примерно на 60 центов в месяц для каждого клиента.



Как отмечает ЛАБ, долгосрочный ущерб от нового налога может быть вчетверо больше краткосрочной выгоды: в бюджет поступит 100 млн евро, а экономика страны потеряет 150-450 млн евро.



Представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей еще в марте 2016 года зарегистрировали в сейме поправки к законам, в которых предлагали превышающее 100 млн евро имущество финансовых учреждений и превышающее 50 млн евро имущество страховых предприятий обложить налогом с месячным тарифом 0,0334% или годовым налогом 0,4%.



По словам авторов поправок, налог подобного характера для банков и финансовых учреждений действует в других странах Европы – Великобритании, Венгрии, Португалии, Франции, Швеции.



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Президентское ведомство Литвы с осторожностью относится к инициативе правящих ввести дополнительный налог на имущество банков.



Советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сказал BNS, что налогообложение банковских активов может затруднить приход новых банков в Литву и несовместимо со стремлением привести в соответствие налогообложение различных видов деятельности.



"Благодаря нашим предложениям, которые имели место до этой поры, мы идем в направлении приведения в соответствие налогообложения различных видов деятельности, уменьшаем применение разного рода исключений. Поэтому мы с осторожностью оцениваем выделение одной отрасли экономики в плане налогов", – сказал С. Крепшта.



"Мы в Литве не можем похвастаться избытком банков, а дополнительные налоги могут уменьшить возможности появления новых игроков на рынке", – добавил он.



По словам С. Крепшты, нынешние предложения пока не детализированы, конкретные проекты о вероятном налогообложении активов банков президентское ведомство еще не анализировало в том числе и на предмет их вероятного воздействия.



Правящие "аграрии" и их партнеры по коалиции – Избирательная акция поляков Литвы утверждают, что налог на имущество банков позволил бы собрать в бюджет стран дополнительные средства для борьбы с бедностью и социальным отчуждением. О поддержке такого предложения заявил и премьер Саулюс Сквернялис.



Литовская ассоциация банков говорит, что если будет введен налог на имущество банков, то повысятся годовые по ипотечным кредитам и кредитам бизнесу.



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Рамунас Карбаускис, лидер правящих "крестьян", говорит, что из планируемого налога на активы банков может быть собрано не 100 млн, как указывается в открытом доступе, а 40 млн евро.



"Насколько я знаю, речь идёт примерно о 40 млн евро. Это значительная сумма, но для банковского сектора это не большая сумма (...). Собрать 100 млн евро не планируется. Насколько я знаю, Минфин оценивает около 40 млн евро", - сказал в среду Р.Карбаускис радиостанции Ziniu radijas.



Он отверг опасения Ассоциации банков Литвы (АБЛ) о том, что налог на имущество банков повысит ставки по ипотечным кредитам.



"Это абсурд, мы не живём в каком-то закрытом сосуде. Все страны взаимосвязаны, и банковский сектор не может взимать в три раза большие процентов, чем в Германии или где-либо ещ", - отметил Карбаускис.



По его словам, Литва является одной из стран с наименьшим сбором налогом в Европейском союзе, поэтому страна должна искать способы, как собрать больше налогов.



АБЛ, которая предварительно проанализировала, как повлияет взимание налога на банковские активы, утверждает, что из-за этого банковские услуги могут подорожать на 8% - примерно на 60 центов в месяц каждому клиенту.



Представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей ещё в марте 2016 года зарегистрировали в сейме поправки, предлагающие облагать налогом в размере 0,0334% в месяц или 0,4% в год превышающие 100 млн евро активы банков и превышающие 50 млн евро соответственно активы страховых компаний.



По словам авторов законопроекта, аналогичный налог для банков и финансовых учреждений действует в других европейских странах - Великобритании, Венгрии, Португалии, Франции, Швеции. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Рамунас КАРБАУСКИС, Литовская ассоциация банков, налог, банки География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии