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Больница: состояние А.Адамкене улучшилось и стабильно



Состояние здоровья Алмы Адамкене, супруги бывшего президента Валдаса Адамкуса, улучшилось и находится в стабильном состоянии, сообщили BNS во вторник в клинике Santara.

А.Адамкене была доставлена в клинику в воскресенье с симптомами инсульта.

Она получала лекарства для улучшения мозгового кровотока, ей выполнен тромболизис.

"Состояние А.Адамкене стабильное и улучшается", - сказала BNS пресс-атташе больницы Гитана Лятукене.

Детально состояние здоровья пациента клиника не комментирует, мотивируя это правом пациента на приватную жизнь.

Несколько недель назад А.Адамкене также лежала в клинике, но тогда она проходила лечение в связи с сосудистыми заболеваниями.

Представитель больницы подчёркивает, что нельзя полностью избежать риска инсульта даже при всех возможных профилактических мерах.

Прошлой зимой А.Адамкене попала в реанимацию.

Валдас Адамкус занимал пост президента Литвы в 1998-2003 и 2004-2009 годах.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: Адамкус, жена, болезнь
География: Литва
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добавлена сегодня, 2 октября, 09:30

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