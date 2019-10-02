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Больница: состояние А.Адамкене улучшилось и стабильно
Состояние здоровья Алмы Адамкене, супруги бывшего президента Валдаса Адамкуса, улучшилось и находится в стабильном состоянии, сообщили BNS во вторник в клинике Santara.
А.Адамкене была доставлена в клинику в воскресенье с симптомами инсульта.
Она получала лекарства для улучшения мозгового кровотока, ей выполнен тромболизис.
"Состояние А.Адамкене стабильное и улучшается", - сказала BNS пресс-атташе больницы Гитана Лятукене.
Детально состояние здоровья пациента клиника не комментирует, мотивируя это правом пациента на приватную жизнь.
Несколько недель назад А.Адамкене также лежала в клинике, но тогда она проходила лечение в связи с сосудистыми заболеваниями.
Представитель больницы подчёркивает, что нельзя полностью избежать риска инсульта даже при всех возможных профилактических мерах.
Прошлой зимой А.Адамкене попала в реанимацию.
Валдас Адамкус занимал пост президента Литвы в 1998-2003 и 2004-2009 годах.
География: Литва
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