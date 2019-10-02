Больница: состояние А.Адамкене улучшилось и стабильно 🔊 Воспроизвести



Состояние здоровья Алмы Адамкене, супруги бывшего президента Валдаса Адамкуса, улучшилось и находится в стабильном состоянии, сообщили BNS во вторник в клинике Santara.



А.Адамкене была доставлена в клинику в воскресенье с симптомами инсульта.



Она получала лекарства для улучшения мозгового кровотока, ей выполнен тромболизис.



"Состояние А.Адамкене стабильное и улучшается", - сказала BNS пресс-атташе больницы Гитана Лятукене.



Детально состояние здоровья пациента клиника не комментирует, мотивируя это правом пациента на приватную жизнь.



Несколько недель назад А.Адамкене также лежала в клинике, но тогда она проходила лечение в связи с сосудистыми заболеваниями.



Представитель больницы подчёркивает, что нельзя полностью избежать риска инсульта даже при всех возможных профилактических мерах.



Прошлой зимой А.Адамкене попала в реанимацию.



Валдас Адамкус занимал пост президента Литвы в 1998-2003 и 2004-2009 годах. Состояние здоровья Алмы Адамкене, супруги бывшего президента Валдаса Адамкуса, улучшилось и находится в стабильном состоянии, сообщили BNS во вторник в клинике Santara.А.Адамкене была доставлена в клинику в воскресенье с симптомами инсульта.Она получала лекарства для улучшения мозгового кровотока, ей выполнен тромболизис."Состояние А.Адамкене стабильное и улучшается", - сказала BNS пресс-атташе больницы Гитана Лятукене.Детально состояние здоровья пациента клиника не комментирует, мотивируя это правом пациента на приватную жизнь.Несколько недель назад А.Адамкене также лежала в клинике, но тогда она проходила лечение в связи с сосудистыми заболеваниями.Представитель больницы подчёркивает, что нельзя полностью избежать риска инсульта даже при всех возможных профилактических мерах.Прошлой зимой А.Адамкене попала в реанимацию.Валдас Адамкус занимал пост президента Литвы в 1998-2003 и 2004-2009 годах. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Адамкус, жена, болезнь География: Литва — статья прочитана 197 раз Комментарии