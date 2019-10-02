Министр ВД: старт БелАЭС может состояться немного позже 🔊 Воспроизвести



Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что старт строящейся в белорусском Островце недалеко от Литвы Белорусской АЭС (БелАЭС) может состояться немного позже, чем сообщалось до этого времени.



По ее словам, у белорусов могут возникнуть проблемы из-за решения стран региона не покупать электроэнергию с БелАЭС.



"Соответствовать требованиям всех протоколов непросто самой БелАЭС, еще и с учетом того, что наши соседние страны тоже стоят на этой позиции не покупать электроэнергию с БелАЭС", – сказала журналистам Р. Тамашунене.



"Мы считаем, что и сама процедура начала ее деятельности может немного отдалиться", – добавила министр.



Ранее строящий БелАЭС российский "Росатом" сообщал, что станция будет введена в эксплуатацию в начале нынешнего года. Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что старт строящейся в белорусском Островце недалеко от Литвы Белорусской АЭС (БелАЭС) может состояться немного позже, чем сообщалось до этого времени.По ее словам, у белорусов могут возникнуть проблемы из-за решения стран региона не покупать электроэнергию с БелАЭС."Соответствовать требованиям всех протоколов непросто самой БелАЭС, еще и с учетом того, что наши соседние страны тоже стоят на этой позиции не покупать электроэнергию с БелАЭС", – сказала журналистам Р. Тамашунене."Мы считаем, что и сама процедура начала ее деятельности может немного отдалиться", – добавила министр.Ранее строящий БелАЭС российский "Росатом" сообщал, что станция будет введена в эксплуатацию в начале нынешнего года. Правительство Литвы говорит, что АЭС строится с нарушениями стандартов безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти обвинения отклоняет.



Правительства Литвы и Польши объявили, что не будут покупать электроэнергию с БелАЭС, но некоторые эксперты говорят, что она может попасть на общий рынок Балтийских стран через Латвию.



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Во время учений по гражданской обороне, предназначенных для того, чтобы научиться реагировать на возможные инциденты на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, в юго-восточной части Литвы СМС-сообщения получили на свои телефоны 70% жителей, сработали 67 сирен оповещения из 70-и, сообщили организаторы учений.



"По предварительным оценкам, охват составил примерно 70%", – сказал журналистам замдиректора Департамента противопожарной охраны и спасения Миндаугас Канапицкас.



По его словам, часть жителей могла не получить СМС-сообщения из-за не настроенных должным образом телефонов, проблемы могли возникнуть из-за нехватки лицензий.



После начала учений произошел сбой в работе сайта об экстремальных ситуациях lt72.lt. М. Канапицкас сказал, что сбой продолжался около трех минут.



Министр внутренних дел Рита Тамашунене сказала, что были проверены сирены оповещения в юго-восточной части страны, из 70-и сирен не сработали три.



"Процент хороший, но все равно не все, это сигнал, что ситуацию нужно исправлять", – сказала министр.



Проверка систем проводилась в Вильнюсском, Шальчининкском, Калварийском, Зарасайском, Швенчёнском и Варенском районах.



Главой операции Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям решила назначить вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешяльгиса.



По словам Р. Тамашунене, такое решение было принято потому, что здоровье жителей названо главным приоритетом.



Учения будут проводиться до пятницы.



В среду на учениях будет имитироваться эвакуация населения, в четверг намечается имитация радиационной разведки с воздуха.



В учениях примут участие около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие из шести муниципалитетов.



Вильнюсское самоуправление из-за споров с правительством в учениях не участвует.



Правительство Литвы заявляет, что БелАЭС строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь отвергает такую ​​критику. BNS Категории: чп и криминал, общество, экономика Ключевые слова: Литва, угроза, учения, БелАЭС — статья прочитана 245 раз Комментарии