Источник сообщил о подписании Украиной формулы Штайнмайера 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Дэн Леви Житель ДНР с флагом. Архивное фото



Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил



"Текст "формулы" подписан в форме, которую согласовала контактная группа. Поставлены подписи всех участников: Украины, республик, Российской Федерации и ОБСЕ", — сообщил собеседник агентства.



Эту информацию РИА Новости подтвердил информированный источник в Москве.



"Есть такая информация, вроде бы подписали, да", — заявил собеседник агентства, добавив, что детали позднее озвучит представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил РИА Новости информированный источник на переговорах в Минске."Текст "формулы" подписан в форме, которую согласовала контактная группа. Поставлены подписи всех участников: Украины, республик, Российской Федерации и ОБСЕ", — сообщил собеседник агентства.Эту информацию РИА Новости подтвердил информированный источник в Москве."Есть такая информация, вроде бы подписали, да", — заявил собеседник агентства, добавив, что детали позднее озвучит представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. "Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.



Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания 18 сентября сообщил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".



В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о своем согласии с тем, что "закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ".



Глава МИД также подчеркнул, что доступ к выборам должны иметь все украинские партии и СМИ. Он также напомнил о позиции президента Владимира Зеленского, что для проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сначала должны быть созданы условия. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2 — статья прочитана 205 раз Комментарии