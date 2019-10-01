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Политики стран Балтии бойкотируют праздничные мероприятия СЕ в знак протеста против России



Парламентарии стран Балтии, Украины и Грузии во вторник заявили, что отказываются участвовать в официальных мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы (СЕ) в знак протеста против возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).

Главы делегация Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Украины указали, что они так хотят привлечь внимание к "отказу от ценностей СЕ и послушанию неуважительным требованиям и финансовому саботажу Российской Федерации".

Парламентарии пяти стран сообщили о создании группы Baltic Plus, в которой продолжат согласование своих позиций.

Парламентарии европейских стран нынешним летом решили вернуть Россию в ПАСЕ. Литовские политики назвали это ненадлежащим попустительством.
BNS
Категории: общество, в Европе, история
Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение
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добавлена сегодня, 1 октября, 17:29

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