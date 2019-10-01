Политики стран Балтии бойкотируют праздничные мероприятия СЕ в знак протеста против России 🔊 Воспроизвести



Парламентарии стран Балтии, Украины и Грузии во вторник заявили, что отказываются участвовать в официальных мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы (СЕ) в знак протеста против возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).



Главы делегация Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Украины указали, что они так хотят привлечь внимание к "отказу от ценностей СЕ и послушанию неуважительным требованиям и финансовому саботажу Российской Федерации".



Парламентарии пяти стран сообщили о создании группы Baltic Plus, в которой продолжат согласование своих позиций.



Парламентарии европейских стран нынешним летом решили вернуть Россию в ПАСЕ. Литовские политики назвали это ненадлежащим попустительством. Парламентарии стран Балтии, Украины и Грузии во вторник заявили, что отказываются участвовать в официальных мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы (СЕ) в знак протеста против возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).Главы делегация Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Украины указали, что они так хотят привлечь внимание к "отказу от ценностей СЕ и послушанию неуважительным требованиям и финансовому саботажу Российской Федерации".Парламентарии пяти стран сообщили о создании группы Baltic Plus, в которой продолжат согласование своих позиций.Парламентарии европейских стран нынешним летом решили вернуть Россию в ПАСЕ. Литовские политики назвали это ненадлежащим попустительством. BNS Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение — статья прочитана 207 раз Комментарии