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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Политики стран Балтии бойкотируют праздничные мероприятия СЕ в знак протеста против России
Парламентарии стран Балтии, Украины и Грузии во вторник заявили, что отказываются участвовать в официальных мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы (СЕ) в знак протеста против возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).
Главы делегация Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Украины указали, что они так хотят привлечь внимание к "отказу от ценностей СЕ и послушанию неуважительным требованиям и финансовому саботажу Российской Федерации".
Парламентарии пяти стран сообщили о создании группы Baltic Plus, в которой продолжат согласование своих позиций.
Парламентарии европейских стран нынешним летом решили вернуть Россию в ПАСЕ. Литовские политики назвали это ненадлежащим попустительством.
Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение
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