«Холмистая» свобода 🔊 Воспроизвести







На прошлой неделе в Вильнюсе, на Лукишкской площади, был установлен фрагмент мемориала «Холм свободы» в натуральную высоту.



Этот мемориал, по словам его автора Андрюса Лабашаускаса, задуман в память борцов за свободу Литвы, хотя визуально образ привязан исключительно лишь к небольшому периоду в многовековой истории Литовского государства.



Это произведение победило в конкурсе, объявленном Министерством культуры и Центром современного искусства два года назад.



Голосование проводили по интернету.



Монумент, как поясняет портал Delfi, символизирует абстрактный лес – пространство, в котором велась борьба за свободу, а вместе с тем, подполье. Этот мемориал – своеобразный оппонент зданию КГБ, которое стоит по другую сторону проспекта Гедиминаса. Этот мемориал, по словам его автора Андрюса Лабашаускаса, задуман в память борцов за свободу Литвы, хотя визуально образ привязан исключительно лишь к небольшому периоду в многовековой истории Литовского государства.Это произведение победило в конкурсе, объявленном Министерством культуры и Центром современного искусства два года назад.Голосование проводили по интернету.Монумент, как поясняет портал Delfi, символизирует абстрактный лес – пространство, в котором велась борьба за свободу, а вместе с тем, подполье. Этот мемориал – своеобразный оппонент зданию КГБ, которое стоит по другую сторону проспекта Гедиминаса.



Многие убеждены, что вместо «бункера», как тут же в народе окрестили новинку, на Лукишкской площади должна появиться скульптура Витиса. Эта группа людей даже обжаловала в суде решение возвести на площади «Холм свободы».



А читатель газеты «Vakaro žinios» Альгимантас Ляляшюс в письме, опубликованном под заголовком «Стена концлагеря на площади Лукишкес», замечает, что «стена бункера скульптора А.Лабашаускаса на столичной площади Лукишкес выглядит угнетающе. Она напоминает стену концлагеря из вертикальных брёвен. Уму непостижимо, как такой позорный проект может быть реализован. Над нами будет смеяться вся Европа».











По словам автора письма, лица, ответственные за памятник на исторической площади, не понимают или не хотят понять то, что является самым важным: не может быть памятника, который раскалывает общество.



«Попытка на деревянных стенах «бункера» увековечить кличками самых известных партизан не получится, поскольку память о партизанах в Литве увековечена должным образом: установлена тысяча памятников, и на каждом есть имена и фамилии партизан, клички, даты рождения и смерти», - пишет А.Ляляшюс, подчёркивая дальше, что борцы за свободу Литвы – это не только партизаны. Они боролись 9 лет, а истории Литвы – более девяти столетий.



Неоднозначность будущего памятника привела к тому, что 28 сентября он был облит краской. 30 сентября полиция сообщила, что выявила подозреваемую и вызвала ее в комиссариат. Начато расследование в связи с нарушением общественного порядка.



Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»



Общественность восприняла новый архитектурный акцент одной из главных площадей Вильнюса, мягко говоря, противоречиво.Многие убеждены, что вместо «бункера», как тут же в народе окрестили новинку, на Лукишкской площади должна появиться скульптура Витиса. Эта группа людей даже обжаловала в суде решение возвести на площади «Холм свободы».А читатель газеты «Vakaro žinios» Альгимантас Ляляшюс в письме, опубликованном под заголовком «Стена концлагеря на площади Лукишкес», замечает, что «стена бункера скульптора А.Лабашаускаса на столичной площади Лукишкес выглядит угнетающе. Она напоминает стену концлагеря из вертикальных брёвен. Уму непостижимо, как такой позорный проект может быть реализован. Над нами будет смеяться вся Европа».По словам автора письма, лица, ответственные за памятник на исторической площади, не понимают или не хотят понять то, что является самым важным: не может быть памятника, который раскалывает общество.«Попытка на деревянных стенах «бункера» увековечить кличками самых известных партизан не получится, поскольку память о партизанах в Литве увековечена должным образом: установлена тысяча памятников, и на каждом есть имена и фамилии партизан, клички, даты рождения и смерти», - пишет А.Ляляшюс, подчёркивая дальше, что борцы за свободу Литвы – это не только партизаны. Они боролись 9 лет, а истории Литвы – более девяти столетий.Неоднозначность будущего памятника привела к тому, что 28 сентября он был облит краской. 30 сентября полиция сообщила, что выявила подозреваемую и вызвала ее в комиссариат. Начато расследование в связи с нарушением общественного порядка. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: бункер, Лукишкская площадь, «Vakaro žinios», «бункер», Андрюс Лабашаускас, «Холм свободы» — статья прочитана 33 раза Комментарии