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Мисс Украина рассказала, почему дала интервью на русском языке

© Фото : Miss Ukraine 2019 Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша


Скандал разгорелся на Украине после того, как победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша отказалась дать интервью на украинском языке, как заявляет сама девушка, дело не языке, а в ее плохом самочувствии и переутомлении, сообщает РИА Новости.

По информации украинских СМИ, ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая сообщила в Instagram, что в новый выпуск программы не войдет интервью с "Мисс Украина – 2019" из-за того, что Паша отказалась говорить на украинском языке.
Сама Паша разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что "имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке", а от интервью отказалась из-за плохого самочувствия.

"Официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском (в различных СМИ по-разному трактуют!) языках являются абсолютной ложью. Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языках. Для меня это не имеет принципиального значения и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было. В случае с интервью Екатерине Осадчей - в этот день я отказалась его давать по одной единственной причине - плохое самочувствие и переутомление", - написала Паша в своем Instagram.
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РИА Новости
Категории: политика, общество, культура
Ключевые слова: языки, права, закон, ОБСЕ, скандал, нацменьшинства, Мисс Украина
География: Украина
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добавлена сегодня, 1 октября, 19:00

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