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Власти Таллина закрыли телеканал, транслировавший российские программы



Власти эстонской столицы с 1 октября прекратили вещание городского телеканала "Таллинское телевидение" (TTV), который транслировал, в том числе, и программы российского телевидения, сообщила во вторник мэрия Таллина, передает РИА Новости.

В мэрии отмечают, что убытки TTV в прошлом году составили более 600 тысяч евро, а среди 30 работников канала под сокращение попадут около половины.

"Главные причины закрытия TTV - высокие затраты на содержание и низкие рейтинги. При этом целевое учреждение TTV продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам. Данное решение позволит экономить по крайней мере два миллиона евро в год. Освободившиеся средства будут направлены в социальную и образовательную сферы", - говорится в сообщении.
Решение столичной мэрии было одобрено оппозицией, неоднократно критиковавшей власти Таллина за закупку для TTV программ Первого Балтийского канала (ПБК), который был создан в Латвии для трансляции в странах Балтии российского "Первого канала", а также местных новостных и дискуссионных передач на русском языке. Негативное отношение к закупке TTV программ у ПБК также высказывала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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РИА Новости
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: тв, русский язык, запрет, программы
География: Эстония, Таллин
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добавлена сегодня, 1 октября, 18:00

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