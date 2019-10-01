Загрузка... Власти Таллина закрыли телеканал, транслировавший российские программы 🔊 Воспроизвести



Власти эстонской столицы с 1 октября прекратили вещание городского телеканала "Таллинское телевидение" (TTV), который транслировал, в том числе, и программы российского телевидения, сообщила во вторник мэрия Таллина, передает



В мэрии отмечают, что убытки TTV в прошлом году составили более 600 тысяч евро, а среди 30 работников канала под сокращение попадут около половины.



"Главные причины закрытия TTV - высокие затраты на содержание и низкие рейтинги. При этом целевое учреждение TTV продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам. Данное решение позволит экономить по крайней мере два миллиона евро в год. Освободившиеся средства будут направлены в социальную и образовательную сферы", - говорится в сообщении. Власти эстонской столицы с 1 октября прекратили вещание городского телеканала "Таллинское телевидение" (TTV), который транслировал, в том числе, и программы российского телевидения, сообщила во вторник мэрия Таллина, передает РИА Новости В мэрии отмечают, что убытки TTV в прошлом году составили более 600 тысяч евро, а среди 30 работников канала под сокращение попадут около половины."Главные причины закрытия TTV - высокие затраты на содержание и низкие рейтинги. При этом целевое учреждение TTV продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам. Данное решение позволит экономить по крайней мере два миллиона евро в год. Освободившиеся средства будут направлены в социальную и образовательную сферы", - говорится в сообщении. Решение столичной мэрии было одобрено оппозицией, неоднократно критиковавшей власти Таллина за закупку для TTV программ Первого Балтийского канала (ПБК), который был создан в Латвии для трансляции в странах Балтии российского "Первого канала", а также местных новостных и дискуссионных передач на русском языке. Негативное отношение к закупке TTV программ у ПБК также высказывала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.



Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Загрузка... РИА Новости Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: тв, русский язык, запрет, программы География: Эстония, Таллин — статья прочитана 188 раз Комментарии