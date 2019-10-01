Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ 🔊 Воспроизвести



Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее, сообщает



«Я полностью поддерживаю решение сохранить Россию в Совете Европы», — сказал он.



По его мнению, российский народ близок к европейскому гуманизму и сам участвовал в его создании.



Макрон также подчеркнул, что география, история и культура России в основе своей европейские.



Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии дебаты по протестным акциям в Москве.



Сессия началась 30 сентября и продлится до 4 октября.



26 июня ПАСЕ в полном объёме восстановила полномочия российской делегации. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее, сообщает RT «Я полностью поддерживаю решение сохранить Россию в Совете Европы», — сказал он.По его мнению, российский народ близок к европейскому гуманизму и сам участвовал в его создании.Макрон также подчеркнул, что география, история и культура России в основе своей европейские.Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии дебаты по протестным акциям в Москве.Сессия началась 30 сентября и продлится до 4 октября.26 июня ПАСЕ в полном объёме восстановила полномочия российской делегации. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение, Макрон — статья прочитана 202 раза Комментарии