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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее, сообщает RT.
«Я полностью поддерживаю решение сохранить Россию в Совете Европы», — сказал он.
По его мнению, российский народ близок к европейскому гуманизму и сам участвовал в его создании.
Макрон также подчеркнул, что география, история и культура России в основе своей европейские.
Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии дебаты по протестным акциям в Москве.
Сессия началась 30 сентября и продлится до 4 октября.
26 июня ПАСЕ в полном объёме восстановила полномочия российской делегации.
russian.rt.com
Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение, Макрон
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