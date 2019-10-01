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Минсоц Литвы: в следующем году средняя пенсия увеличится на 8% до 374 евро
Ожидается, что средняя пенсия по старости из-за закреплённой в законах обязательной индексации в следующем году вырастет на 8,11% до 374 евро, а средняя пенсия при наличии обязательного трудового стажа должна составить 395 евро, утверждает министр социального обеспечения и труда Литвы Линас Кукурайтис.
"По нашим расчётам, в следующем году все пенсии по старости должны вырасти на 8,11%, и мы увеличим надбавки получателям небольших пенсий, чтобы человек с минимальным стажем работы не получал меньше минимальных потребностей", - сказал Л.Кукурайтис.
По его словам, это будет первый случай, когда пенсии по старости будут расти быстрее, чем заработная плата. Министерство финансов прогнозирует, что в следующем году средняя заработная плата до налогообложения вырастет на 7,4%.
На повышение пенсий по старости в 2020 году из Фонда государственного социального страхования (Sodra) и государственного бюджета планируется выделить дополнительно 240 млн евро.
В августе этого года средняя пенсия по старости составляла 345 евро, а средняя пенсия (при наличии обязательного трудового стажа) - 365 евро.
инф.Обзор bns.lt
Ключевые слова: пенсия, минсоц, увеличение
География: Литва
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