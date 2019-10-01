Перемены пришли

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Главными итогами завершившегося в понедельник 11-го тура чемпионата России по футболу стали смена лидера первенства и сразу две отставки.



Давно ожидаемый уход Олега Кононова с поста главного тренера московского «Спартака» случился после того, как красно-белые на своём поле, играя более 20 минут в большинстве, проиграли аутсайдеру. Это поражение стало для спартаковцев четвёртым подряд в российском первенстве.



Примечательно, что вскоре после увольнения О.Кононова появилось сообщение о том, что руководство английского «Манчестер Сити» ищет замену главному тренеру Хосепу Гвардиоле, и острословы тут же предположили, что испанец решил уйти в «Спартак».



О своей отставке также объявил Рашид Рахимов, главный тренер грозненского «Ахмата». Клуб подтвердил его отставку. Давно ожидаемый уход Олега Кононова с поста главного тренера московского «Спартака» случился после того, как красно-белые на своём поле, играя более 20 минут в большинстве, проиграли аутсайдеру. Это поражение стало для спартаковцев четвёртым подряд в российском первенстве.Примечательно, что вскоре после увольнения О.Кононова появилось сообщение о том, что руководство английского «Манчестер Сити» ищет замену главному тренеру Хосепу Гвардиоле, и острословы тут же предположили, что испанец решил уйти в «Спартак».О своей отставке также объявил Рашид Рахимов, главный тренер грозненского «Ахмата». Клуб подтвердил его отставку.



Чемпионат России по футболу



11-й тур



«Крылья Советов» (Самара) – «Тамбов» - 2:0 (голы: А.Соболев, 73 – с пен., М.Канунников, 74).



«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (И.Попов, 25, Э.Шомуродов, 37, Б.Зайнутдинов, 82). Удаление: З.Плиев, 66 – «Динамо».



«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (Г.Крыховяк, 48).



«Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (Х.Магнуссон, 17, А.Сигурдссон, 57, Я.Бийол, 66). Незабитый пенальти: Ф.Чалов, 76 – ЦСКА.



«Рубин» (Казань) – «Уфа» - 0:0.



«Спартак» (Москва) – «Оренбург» - 1:2 (Л.Мельгарехо, 65 – А.Малых, 45, Дж.Деспотович, 63). Удаление: Д.Мишкич, 71 – «Оренбург».



«Краснодар» - «Арсенал» (Тула) – 2:0 (Арии, 38 – с пен., М.-Ш.Сулейманов, 64). Удаление: Т. де Вильена, 90+2 – «Краснодар».



«Сочи» - «Ахмат» (Грозный) – 2:0 (А.Мостовой, 12, К.Нобоа, 73).



Бомбардиры: 1. Э.Шомуродов («Ростов») – 9 голов, 2. А.Соболев («Крылья Советов») – 8 голов, 3-5. А.Дзюба («Зенит»), Дж.Деспотович («Оренбург), Гж.Крыховяк («Локомотив») – по 5 голов.



Положение команд: 1. ЦСКА - 25 (разница мячей: 18-8), 2. «Локомотив» - 23 (18-10), 3. «Ростов» - 23 (20-14), 4. «Краснодар» – 23 (23-12), 5. «Зенит» - 23 (18-5), 6. «Уфа» - 15 (11-10), 7. «Урал» - 14 (17-23), 8. «Арсенал» - 14 (13-16), 9. «Спартак» - 14 (12-13), 10. «Сочи» - 12 (10-13), 11. «Оренбург» - 11 (15-19), 12. «Крылья Советов» - 11 (15-16), 13. «Рубин» - 11 (6-15), 14. «Динамо» - 10 (8-12), 15. «Ахмат» - 9 (7-17), 16. «Тамбов» - 8 (9-17).



В 12-м туре, который состоится 5-6 октября, встречаются: «Уфа» - «Ахмат», «Оренбург» - «Динамо», «Рубин» - «Тамбов», «Сочи» - «Крылья Советов», «Урал» - «Зенит», «Локомотив» - «Арсенал», ЦСКА - «Ростов», «Краснодар» - «Спартак». Стало также известно, что «Ростов» уже в качестве своего игрока представил Павла Мамаева. Полузащитник, который отбывал наказание в колонии за две драки в октябре прошлого года, подписал с клубом контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон.«Крылья Советов» (Самара) – «Тамбов» - 2:0 (голы: А.Соболев, 73 – с пен., М.Канунников, 74).«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (И.Попов, 25, Э.Шомуродов, 37, Б.Зайнутдинов, 82). Удаление: З.Плиев, 66 – «Динамо».«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (Г.Крыховяк, 48).«Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (Х.Магнуссон, 17, А.Сигурдссон, 57, Я.Бийол, 66). Незабитый пенальти: Ф.Чалов, 76 – ЦСКА.«Рубин» (Казань) – «Уфа» - 0:0.«Спартак» (Москва) – «Оренбург» - 1:2 (Л.Мельгарехо, 65 – А.Малых, 45, Дж.Деспотович, 63). Удаление: Д.Мишкич, 71 – «Оренбург».«Краснодар» - «Арсенал» (Тула) – 2:0 (Арии, 38 – с пен., М.-Ш.Сулейманов, 64). Удаление: Т. де Вильена, 90+2 – «Краснодар».«Сочи» - «Ахмат» (Грозный) – 2:0 (А.Мостовой, 12, К.Нобоа, 73).1. Э.Шомуродов («Ростов») – 9 голов, 2. А.Соболев («Крылья Советов») – 8 голов, 3-5. А.Дзюба («Зенит»), Дж.Деспотович («Оренбург), Гж.Крыховяк («Локомотив») – по 5 голов.1. ЦСКА - 25 (разница мячей: 18-8), 2. «Локомотив» - 23 (18-10), 3. «Ростов» - 23 (20-14), 4. «Краснодар» – 23 (23-12), 5. «Зенит» - 23 (18-5), 6. «Уфа» - 15 (11-10), 7. «Урал» - 14 (17-23), 8. «Арсенал» - 14 (13-16), 9. «Спартак» - 14 (12-13), 10. «Сочи» - 12 (10-13), 11. «Оренбург» - 11 (15-19), 12. «Крылья Советов» - 11 (15-16), 13. «Рубин» - 11 (6-15), 14. «Динамо» - 10 (8-12), 15. «Ахмат» - 9 (7-17), 16. «Тамбов» - 8 (9-17). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 112 раз Комментарии