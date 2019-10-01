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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Министр транспорта Литвы Я.Наркевич посетил Беларусь
Во вторник министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич посетил Минск, чтобы обсудить актуальные транспортные вопросы со своими коллегами из стран Балтии, Польши и Китая.
Во вторник Я.Наркевич принимает участие в ежегодном форуме по транспорту и логистике, ав среду должен встретиться с министром транспорта и связи Беларуси Алексеем Авраменко.
"Мы с министром будем говорить о транспортных проблемах, о сотрудничестве, транспортных коридорах и потоках с Литвой. Это ежегодный форум, и его темами являются железные дороги, нефть, логистика", - сказал Наркевич BNS.
Беларусь немало продукции экспортирует через Клайпедский порт, а через Литву её перевозят Литовские железные дороги. Правительство Литвы считает, что белорусы также могут использовать литовскую инфраструктуру для импорта нефти.
Бывший министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис в июле этого года принял участие в региональном форуме сотрудничества в Минске и встречался с А.Авраменко.
География: Литва
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