Банкиры предупреждают: налог на активы банков сделает кредиты дороже 🔊 Воспроизвести



В то время как Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей предлагает обложить налогом активы банков страны, Ассоциация банков Литвы (АБЛ) заявляет, что такой налог удорожит кредиты для жителей и предприятий.



Согласно предварительному анализу АБЛ влияния налога на банковские активы, предполагается, что это может привести к увеличению банковских услуг на 8%.



"Как звучит формулировка этого налога, он будет взиматься с ваших и наших средств, которые имеются на карточке. В случае налогообложения этих средств, услуги потребителям, по нашим прикидкам, могут подорожать до 8%, что может составить примерно по 60 центов в месяц для каждого клиента банка", - сказал глава службы анализа АБЛ Вилюс Тамквайтис на пресс-конференции во вторник. В то время как Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей предлагает обложить налогом активы банков страны, Ассоциация банков Литвы (АБЛ) заявляет, что такой налог удорожит кредиты для жителей и предприятий.Согласно предварительному анализу АБЛ влияния налога на банковские активы, предполагается, что это может привести к увеличению банковских услуг на 8%."Как звучит формулировка этого налога, он будет взиматься с ваших и наших средств, которые имеются на карточке. В случае налогообложения этих средств, услуги потребителям, по нашим прикидкам, могут подорожать до 8%, что может составить примерно по 60 центов в месяц для каждого клиента банка", - сказал глава службы анализа АБЛ Вилюс Тамквайтис на пресс-конференции во вторник. Кроме того, считает Ассоциация, долгосрочный ущерб от нового налога может быть в 4 раза больше краткосрочной выгоды: с собранных в бюджет страны 100 млн евро экономика Литвы может потерять 150-450 млн евро.



По словам главы АБЛ Мантаса Залаторюса, дополнительный доход можно было бы получить другими способами.



"Первое, о чём стоит поговорить, - это эффективность государственного сектора, которая не самая лучшая (...). Кроме того, мы говорили о борьбе с тенью, и я думаю, что эта инициатива является хорошей и вытащить 100 миллионов из тени не сложно, нужна только политическая воля", - сказал руководитель Ассоциации.



Представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей ещё в марте 2016 года зарегистрировали в сейме поправки, предлагающие облагать налогом в размере 0,0334% в месяц или 0,4% в год превышающие 100 млн евро активы банков и превышающие 50 млн евро соответственно активы страховых компаний". инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, общество Ключевые слова: налог, банки География: Литва — статья прочитана 83 раза Комментарии