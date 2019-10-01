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Банкиры предупреждают: налог на активы банков сделает кредиты дороже



В то время как Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей предлагает обложить налогом активы банков страны, Ассоциация банков Литвы (АБЛ) заявляет, что такой налог удорожит кредиты для жителей и предприятий.

Согласно предварительному анализу АБЛ влияния налога на банковские активы, предполагается, что это может привести к увеличению банковских услуг на 8%.

"Как звучит формулировка этого налога, он будет взиматься с ваших и наших средств, которые имеются на карточке. В случае налогообложения этих средств, услуги потребителям, по нашим прикидкам, могут подорожать до 8%, что может составить примерно по 60 центов в месяц для каждого клиента банка", - сказал глава службы анализа АБЛ Вилюс Тамквайтис на пресс-конференции во вторник.
Кроме того, считает Ассоциация, долгосрочный ущерб от нового налога может быть в 4 раза больше краткосрочной выгоды: с собранных в бюджет страны 100 млн евро экономика Литвы может потерять 150-450 млн евро.

По словам главы АБЛ Мантаса Залаторюса, дополнительный доход можно было бы получить другими способами.

"Первое, о чём стоит поговорить, - это эффективность государственного сектора, которая не самая лучшая (...). Кроме того, мы говорили о борьбе с тенью, и я думаю, что эта инициатива является хорошей и вытащить 100 миллионов из тени не сложно, нужна только политическая воля", - сказал руководитель Ассоциации.

Представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей ещё в марте 2016 года зарегистрировали в сейме поправки, предлагающие облагать налогом в размере 0,0334% в месяц или 0,4% в год превышающие 100 млн евро активы банков и превышающие 50 млн евро соответственно активы страховых компаний".
инф.Обзор bns.lt
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: налог, банки
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 октября, 15:30

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