Загрузка... Жители могут вырабатывать электроэнергию на «виртуальной» солнечной электростанции 🔊 Воспроизвести



Жители, проживающие не только в индивидуальных, но и в многоквартирных домах, уже могут производить электричество. Во вторник была запущена доступная всем домашним хозяйствам страны удалённая платформа солнечных электростанций Ignitis saules parkai.



Государственная Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija) утверждает, что "это - первая подобная платформа в мире. Она открыта всем, кто занимается развитием солнечных электростанций, сообщило предприятие группы Ignitis (ранее - Lietuvos energijos tiekimas).



"Это первая в мире открытая энергетическая платформа, которая позволяет любому домашнему хозяйству в стране приобрести виртуальную электростанцию ​​по интернету. (...) Мы первые в мире, кто сделал это. Мы видим очень большой интерес", - заявил на пресс-конференции во вторник Дарюс Майкштенас, генеральный директор Ignitis grupe.



Планируется, что первая такая электростанция начнёт производить электричество уже в марте 2020 года, а его первыми владельцами смогут стать около 1500 жителей.



Ignitis прогнозирует, что благоприятные условия и поддержка быстро увеличат количество потребителей-производителей - ожидается, что к концу следующего года их число перевалит за 10 тыс.



Исходя из среднего потребления квартирами электроэнергии в Литве, подавляющему большинству населения будет достаточно иметь солнечную электростанцию ​​мощностью от 2 до 3 кВт для покрытия всего потребления электроэнергии. Жители, проживающие не только в индивидуальных, но и в многоквартирных домах, уже могут производить электричество. Во вторник была запущена доступная всем домашним хозяйствам страны удалённая платформа солнечных электростанций Ignitis saules parkai.Государственная Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija) утверждает, что "это - первая подобная платформа в мире. Она открыта всем, кто занимается развитием солнечных электростанций, сообщило предприятие группы Ignitis (ранее - Lietuvos energijos tiekimas)."Это первая в мире открытая энергетическая платформа, которая позволяет любому домашнему хозяйству в стране приобрести виртуальную электростанцию ​​по интернету. (...) Мы первые в мире, кто сделал это. Мы видим очень большой интерес", - заявил на пресс-конференции во вторник Дарюс Майкштенас, генеральный директор Ignitis grupe.Планируется, что первая такая электростанция начнёт производить электричество уже в марте 2020 года, а его первыми владельцами смогут стать около 1500 жителей.Ignitis прогнозирует, что благоприятные условия и поддержка быстро увеличат количество потребителей-производителей - ожидается, что к концу следующего года их число перевалит за 10 тыс.Исходя из среднего потребления квартирами электроэнергии в Литве, подавляющему большинству населения будет достаточно иметь солнечную электростанцию ​​мощностью от 2 до 3 кВт для покрытия всего потребления электроэнергии. Загрузка... BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: энергия, биржа, Солнце География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии