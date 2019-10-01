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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Жители могут вырабатывать электроэнергию на «виртуальной» солнечной электростанции
Жители, проживающие не только в индивидуальных, но и в многоквартирных домах, уже могут производить электричество. Во вторник была запущена доступная всем домашним хозяйствам страны удалённая платформа солнечных электростанций Ignitis saules parkai.
Государственная Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija) утверждает, что "это - первая подобная платформа в мире. Она открыта всем, кто занимается развитием солнечных электростанций, сообщило предприятие группы Ignitis (ранее - Lietuvos energijos tiekimas).
"Это первая в мире открытая энергетическая платформа, которая позволяет любому домашнему хозяйству в стране приобрести виртуальную электростанцию по интернету. (...) Мы первые в мире, кто сделал это. Мы видим очень большой интерес", - заявил на пресс-конференции во вторник Дарюс Майкштенас, генеральный директор Ignitis grupe.
Планируется, что первая такая электростанция начнёт производить электричество уже в марте 2020 года, а его первыми владельцами смогут стать около 1500 жителей.
Ignitis прогнозирует, что благоприятные условия и поддержка быстро увеличат количество потребителей-производителей - ожидается, что к концу следующего года их число перевалит за 10 тыс.
Исходя из среднего потребления квартирами электроэнергии в Литве, подавляющему большинству населения будет достаточно иметь солнечную электростанцию мощностью от 2 до 3 кВт для покрытия всего потребления электроэнергии.
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Категории: экономика, технологии
География: Литва
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