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Юность Пушкина

Сегодня "Обзор" заканчивает свой рассказ в стиле "постскриптум" о выставке «Камень любви, или Нецелованный Пушкин», с которой все желающие в сентябре могли ознакомиться в вильнюсской галерее «Mažoji galerija», которая находится на улице Латвю, в уютном микрорайоне Жверинас.

Венцом повествования станут два неожиданных факта из жизни великого русского поэта, доселе никому не известных, открытых вильнюсским художником, скульптором и литератором, а с недавних пор и автором популярного «винного» блога Сергеем Евтуховым.

Фото из архива "Обзора"




Юность Пушкина


В юности Пушкин очень завидовал Есенину. И подражал ему во всем… Начинающий поэт ходил в косоворотке, курил папиросы «Казбек», отбеливал чуб перекисью водорода и даже носил кепку «а-ля Есенин».
Барышням в альбомы он писал стихи Есенина, выдавая их за свои. Поэтому барышни были от Пушкина без ума, думая, что это Есенин.

Своих же стихов юный Пушкин стеснялся, никому их не показывал и злился, когда его приглашали почитать что-нибудь из Есенина…

Но однажды он забыл тетрадку со стихами (своими) на тумбочке дневального, которую и обнаружил подполковник Державин.

Державину стихи сразу понравились и он тут же, перед строем, объявил Пушкину отпуск на десять суток, без учета дороги. Обнял и горячо расцеловал.

В отпуске Пушкин время не терял, а сразу побежал в редакцию журнала «Новый мир».

- Вот, - сказал в редакции журнала Александр Сергеич, - меня сам Державин похвалил. А вы все не печатаете и не печатаете.

В журнале внимательно перечитали стихи Пушкина. Очень внимательно.

- Надо же! Какого поэта проглядели! Глядели, глядели и проглядели. Срочно в номер, – сказали в редакции.

И напечатали все стихи, которые были в тетрадке. И добавили еще штук десять всяких от себя, для количества.

Так Пушкин стал знаменитым поэтом.

А Есенин, как только открыл «Новый мир», так почему-то расстроился. Смотрел, смотрел на фотографию Пушкина под заголовком

«Не перевелись еще таланты на Руси. Их у нас хоть косой коси (поэзия)» и тяжело вздыхал…

Сильно так расстроился, что не мог даже себя в зеркале узнать.

Еле дотянул до обеда в «Англетере»…

А за обедом надергал Дункан за косички. И впал в депрессию…



Пушкин и Толстой

Пушкин очень переживал из-за Анны Карениной, от которой Толстой решил избавиться во второй части.

Пушкин и плакал, и угрожал, но Толстой был неумолим; читателю, мол, интересно прочитать роман до конца, дабы узнать, утонет она или выплывет…

Но всё же Лев Николаевич решил сжалиться над Пушкиным и не стал топить Анну, а придумал просто бросить ее под паровоз.

Тем более, что Тургенев тут рядом ходил кругами, попрошайничал, ну хоть какую-нибудь идейку для сентиментальной истории про Герасима.

Узнав про новый трагический поворот в судьбе Анны, Пушкин решился на отчаянный шаг.

И вот однажды Толстой проснулся ночью от страшного скрежета, как будто кто-то ножовкой пилит по металлу. Подумал, что это грабители пытаются к нему в амбар залезть. Взял косу и вышел во двор.

И видит, что это Пушкин, а не грабители, пытается колёса отпилить у паровоза, который стоял у Льва Николаевича во дворе усадьбы с прошлой зимы. Для натуры.

Увидал Пушкин Толстого в пижаме, испугался и убежал.

А Толстой вернулся в дом. Разбудил Софью и поручил ей срочно поутру отправляться с рукописью в Москву, потому как увидел в действиях Пушкина угрозу своему роману.

Быстро-быстро собралась Софья, переписала роман начисто и к обеду уже была в Москве. И там не стали тянуть с благим делом – сразу напечатали.

Так, благодаря оперативности и слаженности действий Льва Николаевича и жены его Софьи, появилось это замечательное произведение - "Анна Каренина".

И уже много лет читают его люди.

И наслаждаются...

"Пушкин в тюбетейке". Фото из архива "Обзора"
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Сергей Евтухов, «Mažoji galerija», Юность Пушкина
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добавлена сегодня, 2 октября, 18:45

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