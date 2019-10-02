Юность Пушкина 🔊 Воспроизвести



Венцом повествования станут два неожиданных факта из жизни великого русского поэта, доселе никому не известных, открытых вильнюсским художником, скульптором и литератором, а с недавних пор и автором популярного



Фото из архива "Обзора"







Юность Пушкина



В юности Пушкин очень завидовал Есенину. И подражал ему во всем… Начинающий поэт ходил в косоворотке, курил папиросы «Казбек», отбеливал чуб перекисью водорода и даже носил кепку «а-ля Есенин». Сегодня "Обзор" заканчивает свой рассказ в стиле "постскриптум" о выставке «Камень любви, или Нецелованный Пушкин» , с которой все желающие в сентябре могли ознакомиться в вильнюсской галерее «Mažoji galerija», которая находится на улице Латвю, в уютном микрорайоне Жверинас.Венцом повествования станут два неожиданных факта из жизни великого русского поэта, доселе никому не известных, открытых вильнюсским художником, скульптором и литератором, а с недавних пор и автором популярного «винного» блога Сергеем Евтуховым.В юности Пушкин очень завидовал Есенину. И подражал ему во всем… Начинающий поэт ходил в косоворотке, курил папиросы «Казбек», отбеливал чуб перекисью водорода и даже носил кепку «а-ля Есенин».



Своих же стихов юный Пушкин стеснялся, никому их не показывал и злился, когда его приглашали почитать что-нибудь из Есенина…



Но однажды он забыл тетрадку со стихами (своими) на тумбочке дневального, которую и обнаружил подполковник Державин.



Державину стихи сразу понравились и он тут же, перед строем, объявил Пушкину отпуск на десять суток, без учета дороги. Обнял и горячо расцеловал.



В отпуске Пушкин время не терял, а сразу побежал в редакцию журнала «Новый мир».



- Вот, - сказал в редакции журнала Александр Сергеич, - меня сам Державин похвалил. А вы все не печатаете и не печатаете.



В журнале внимательно перечитали стихи Пушкина. Очень внимательно.



- Надо же! Какого поэта проглядели! Глядели, глядели и проглядели. Срочно в номер, – сказали в редакции.



И напечатали все стихи, которые были в тетрадке. И добавили еще штук десять всяких от себя, для количества.



Так Пушкин стал знаменитым поэтом.



А Есенин, как только открыл «Новый мир», так почему-то расстроился. Смотрел, смотрел на фотографию Пушкина под заголовком



«Не перевелись еще таланты на Руси. Их у нас хоть косой коси (поэзия)» и тяжело вздыхал…



Сильно так расстроился, что не мог даже себя в зеркале узнать.



Еле дотянул до обеда в «Англетере»…



А за обедом надергал Дункан за косички. И впал в депрессию…







Пушкин и Толстой



Пушкин очень переживал из-за Анны Карениной, от которой Толстой решил избавиться во второй части.



Пушкин и плакал, и угрожал, но Толстой был неумолим; читателю, мол, интересно прочитать роман до конца, дабы узнать, утонет она или выплывет…



Но всё же Лев Николаевич решил сжалиться над Пушкиным и не стал топить Анну, а придумал просто бросить ее под паровоз.



Тем более, что Тургенев тут рядом ходил кругами, попрошайничал, ну хоть какую-нибудь идейку для сентиментальной истории про Герасима.



Узнав про новый трагический поворот в судьбе Анны, Пушкин решился на отчаянный шаг.



И вот однажды Толстой проснулся ночью от страшного скрежета, как будто кто-то ножовкой пилит по металлу. Подумал, что это грабители пытаются к нему в амбар залезть. Взял косу и вышел во двор.



И видит, что это Пушкин, а не грабители, пытается колёса отпилить у паровоза, который стоял у Льва Николаевича во дворе усадьбы с прошлой зимы. Для натуры.



Увидал Пушкин Толстого в пижаме, испугался и убежал.



А Толстой вернулся в дом. Разбудил Софью и поручил ей срочно поутру отправляться с рукописью в Москву, потому как увидел в действиях Пушкина угрозу своему роману.



Быстро-быстро собралась Софья, переписала роман начисто и к обеду уже была в Москве. И там не стали тянуть с благим делом – сразу напечатали.



Так, благодаря оперативности и слаженности действий Льва Николаевича и жены его Софьи, появилось это замечательное произведение - "Анна Каренина".



И уже много лет читают его люди.



И наслаждаются...



"Пушкин в тюбетейке". Фото из архива "Обзора" Барышням в альбомы он писал стихи Есенина, выдавая их за свои. Поэтому барышни были от Пушкина без ума, думая, что это Есенин.Своих же стихов юный Пушкин стеснялся, никому их не показывал и злился, когда его приглашали почитать что-нибудь из Есенина…Но однажды он забыл тетрадку со стихами (своими) на тумбочке дневального, которую и обнаружил подполковник Державин.Державину стихи сразу понравились и он тут же, перед строем, объявил Пушкину отпуск на десять суток, без учета дороги. Обнял и горячо расцеловал.В отпуске Пушкин время не терял, а сразу побежал в редакцию журнала «Новый мир».- Вот, - сказал в редакции журнала Александр Сергеич, - меня сам Державин похвалил. А вы все не печатаете и не печатаете.В журнале внимательно перечитали стихи Пушкина. Очень внимательно.- Надо же! Какого поэта проглядели! Глядели, глядели и проглядели. Срочно в номер, – сказали в редакции.И напечатали все стихи, которые были в тетрадке. И добавили еще штук десять всяких от себя, для количества.Так Пушкин стал знаменитым поэтом.А Есенин, как только открыл «Новый мир», так почему-то расстроился. Смотрел, смотрел на фотографию Пушкина под заголовком«Не перевелись еще таланты на Руси. Их у нас хоть косой коси (поэзия)» и тяжело вздыхал…Сильно так расстроился, что не мог даже себя в зеркале узнать.Еле дотянул до обеда в «Англетере»…А за обедом надергал Дункан за косички. И впал в депрессию…Пушкин очень переживал из-за Анны Карениной, от которой Толстой решил избавиться во второй части.Пушкин и плакал, и угрожал, но Толстой был неумолим; читателю, мол, интересно прочитать роман до конца, дабы узнать, утонет она или выплывет…Но всё же Лев Николаевич решил сжалиться над Пушкиным и не стал топить Анну, а придумал просто бросить ее под паровоз.Тем более, что Тургенев тут рядом ходил кругами, попрошайничал, ну хоть какую-нибудь идейку для сентиментальной истории про Герасима.Узнав про новый трагический поворот в судьбе Анны, Пушкин решился на отчаянный шаг.И вот однажды Толстой проснулся ночью от страшного скрежета, как будто кто-то ножовкой пилит по металлу. Подумал, что это грабители пытаются к нему в амбар залезть. Взял косу и вышел во двор.И видит, что это Пушкин, а не грабители, пытается колёса отпилить у паровоза, который стоял у Льва Николаевича во дворе усадьбы с прошлой зимы. Для натуры.Увидал Пушкин Толстого в пижаме, испугался и убежал.А Толстой вернулся в дом. Разбудил Софью и поручил ей срочно поутру отправляться с рукописью в Москву, потому как увидел в действиях Пушкина угрозу своему роману.Быстро-быстро собралась Софья, переписала роман начисто и к обеду уже была в Москве. И там не стали тянуть с благим делом – сразу напечатали.Так, благодаря оперативности и слаженности действий Льва Николаевича и жены его Софьи, появилось это замечательное произведение - "Анна Каренина".И уже много лет читают его люди.И наслаждаются... Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Сергей Евтухов, «Mažoji galerija», Юность Пушкина — статья прочитана 133 раза Комментарии