Президент: Л.Линкявичюс надлежаще представляет интересы Литвы 🔊 Воспроизвести Линас Линкявичюс (слева) и Владимир Макей (справа)



Президент Литвы заявил, что критика министра иностранных дел Линаса Линкявичюса со стороны оппозиции за отсутствие усилий по защите национальных интересов и борьбе с Островецкой АЭС является необоснованной.



В распространённом в понедельник сообщении Гитанас Науседа подчеркнул, что министр, стремящийся к более широкому диалогу с Минском, должным образом представляет национальные интересы Литвы, и что критика, направленная в его адрес, не имеет под собой никаких оснований.



В субботу совет оппозиционной партии консерваторов заявил, что "Островецкая электростанция в Литве постепенно легитимизируется официальными внешнеполитическими руководителями и руководителями". Президент Литвы заявил, что критика министра иностранных дел Линаса Линкявичюса со стороны оппозиции за отсутствие усилий по защите национальных интересов и борьбе с Островецкой АЭС является необоснованной.В распространённом в понедельник сообщении Гитанас Науседа подчеркнул, что министр, стремящийся к более широкому диалогу с Минском, должным образом представляет национальные интересы Литвы, и что критика, направленная в его адрес, не имеет под собой никаких оснований.В субботу совет оппозиционной партии консерваторов заявил, что "Островецкая электростанция в Литве постепенно легитимизируется официальными внешнеполитическими руководителями и руководителями". Они утверждали, что Линкявичюсу следует уйти в отставку из-за слишком малой работы и усилий по предотвращению появления небезопасной АЭС в окрестностях Литвы.



Президент Науседа в своём заявлении в понедельник повторил, что Островецкая атомная электростанция (АЭС), которая строится возле Вильнюса, не соответствует международным нормам и представляет угрозу национальной безопасности Литвы.



"Мы призываем Беларусь немедленно внедрить стандарты ядерной безопасности, установленные международными экспертами для Островецкой АЭС», - сказал он.



С другой стороны, глава государства подчеркнул, что, воздерживаясь от какого-либо сотрудничества с Беларусью, существует риск того, что рычаги не будут эффективно использоваться.



Президент утверждал, что вопрос безопасности Островецкой АЭС поднимается на всех двусторонних встречах с главами государств ЕС и в других форматах институтов ЕС.



"Кроме того, глава государства поддерживает действия правительства в отношении Островецкой АЭС и призывает к защите на уровне ЕС от угроз со стороны небезопасных атомных электростанций в третьих странах, в том числе путём обеспечения того, чтобы произведённая там электроэнергия не покупалась. Это означает, что все будущие соглашения ЕС с Беларусью должны отражать позицию Литвы в отношении Островецкой АЭС", - говорится в заявлении главы государства.



По словам Г.Науседы, для предотвращения попадания вырабатываемой Островецкой АЭС электроэнергии на территорию Литвы, администрация президента представит в Сейм на осенней сессии поправки к нескольким законам, которые ужесточат лицензирование участников рынка электроэнергии.



"Если будет установлено, что участник рынка торгует электроэнергией, которая угрожает национальной безопасности, его лицензия будет аннулирована", - говорится в заявлении.



Правительство Литвы утверждает, что Островецкая АЭС строится в 50 километрах от Вильнюса без соблюдения стандартов безопасности и охраны окружающей среды. Минск такие обвинения отвергает. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, оппозиция, МИД, Линкявичюс География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии