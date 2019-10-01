Cенат США согласился обсудить импичмент Трампа 🔊 Воспроизвести Митч МакКоннелл (в центре) Фото: Tom Brenner / Reuters



Сенату, верхней палате Конгресса США, придется поднять вопрос о смещении с должности президента страны Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей. Об этом заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл в разговоре с телеканалом CNBC, сообщает



«У меня не будет другого выбора, кроме как принять этот вопрос на рассмотрение. Таковы правила Сената касательно импичмента», — сказал он журналистам.



Как уточняет телеканал, маловероятно, что главу государства в итоге сместят с должности: контролирующие Сенат республиканцы не поддерживают инициативу демократов из нижней палаты, а для такого решения нужно две трети голосов сенаторов.



25 сентября Палата представителей начала процедуру импичмента Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Самого Байдена считают самым перспективным противником Трампа на выборах в 2020 году. Сенату, верхней палате Конгресса США, придется поднять вопрос о смещении с должности президента страны Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей. Об этом заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл в разговоре с телеканалом CNBC, сообщает ЛЕНТА «У меня не будет другого выбора, кроме как принять этот вопрос на рассмотрение. Таковы правила Сената касательно импичмента», — сказал он журналистам.Как уточняет телеканал, маловероятно, что главу государства в итоге сместят с должности: контролирующие Сенат республиканцы не поддерживают инициативу демократов из нижней палаты, а для такого решения нужно две трети голосов сенаторов.25 сентября Палата представителей начала процедуру импичмента Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Самого Байдена считают самым перспективным противником Трампа на выборах в 2020 году. lenta.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: импичмент, Сенат, Трамп — статья прочитана 166 раз Комментарии