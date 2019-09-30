Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко не видит причин расследовать деятельность Байдена 🔊 Воспроизвести EPA Image caption Юрий Луценко заявляет, что с украинской стороны нет оснований для расследования Байдена



Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью Би-би-си, что не видит повода для проведения на Украине расследования в отношении Джо Байдена, потенциального соперника президента Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.



Юрий Луценко заявил



"Я не знаю никаких причин согласно законодательству Украины проводить расследование Джо Байдена или Хантера Байдена", - сказал Луценко. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью Би-би-си, что не видит повода для проведения на Украине расследования в отношении Джо Байдена, потенциального соперника президента Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.Юрий Луценко заявил ВВС , что любое расследование в отношении Байдена и его сына должно начаться в США."Я не знаю никаких причин согласно законодательству Украины проводить расследование Джо Байдена или Хантера Байдена", - сказал Луценко.



Обсуждение Дональдом Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса о расследования деятельности Байденов привело к началу расследования в конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.



Согласно неполной стенограмме телефонного разговора, состоявшегося 25 июля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, президент США призывал президента Украины расследовать деятельность Байдена и его сына. Демократы в конгрессе утверждают, что Трамп оказывал давление на Зеленского для собственной политической выгоды.



AFP Image caption Во время встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил журналистам, что президент США не оказывал на него никакого давления



Трамп и его союзники говорят, что существуют подозрения, что будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, Байден в 2016 году оказывал давление на правительство Украины с тем, чтобы то уволило тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, который начал расследование в отношении частной украинской компании по добыче природного газа Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер.



Хантер Байден вошел в состав совета директоров Burisma в 2014 году. Тогда же Джо Байден играл ключевую роль в вопросах политики США по отношению к Украине.



Сейчас Джо Байден - один из ведущих претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.



Что сказал Луценко?



Юрий Луценко занял пост генерального прокурора Украины вскоре после отставки Виктора Шокина и занимал эту должность до августа 2019 года.



В интервью корреспонденту Би-би-си в Киеве Джонни Фишеру Луценко отметил, что в его ведомстве не было никаких планов расследовать деятельность Байдена, и что любое расследование Хантера Байдена может начаться только в США.



"Это юрисдикция США", - сказал он, добавив, что если хищения в Burisma имели место быть, то это, по его словам, произошло за два-три года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров компании.



Луценко также сказал, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование деятельности Байдена на Украине.



"Я сказал ему то же, что я сказал вам - это не моя юрисдикция, - отметил Луценко. - Это может быть юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины - таким был мой ответ".



"Я ничего не мог бы делать [по уголовному делу], которое не связано с украинским законодательством", - добавил бывший генпрокурор Украины.



Расследование в рамках процесса импичмента



В августе информатор, якобы сотрудник ЦРУ, поделился с вышестоящими инстанциями своим беспокойством о том, что президент Трамп мог использовать свою должность, для того, чтобы склонить иностранное государство к вмешательству в процесс выборов в 2020 году.



Это, а также опубликованная Белым домом частичная стенограмма разговора Трампа с Зеленским 25 июля, привело к тому, что палата представителей конгресса начала процедуру расследования этих и других обвинения в адрес Трампа.



Это может привести к импичменту в палате представителей, но это не означает, что президент будет смещен со своего поста, так как суд, если он состоится, будет проходить в сенате, где у Республиканцев большинство.



GETTY IMAGES Image caption Джо Байден (справа), и его сын Хантер, который занимался бизнесом в Киеве



В опубликованном фрагменте стенограммы телефонного разговора Трамп призывает Зеленского встретиться с его личным адвокатом Руди Джулиани и критикует несправедливое, по его словам, увольнение генерального прокурора Виктора Шокина.



Он также упоминает, что Шокин начал расследование деятельности компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден.



"Многие говорят о сыне Джо Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать про это подробнее. Поэтому, если бы вы могли сделать что-то вместе с генпрокурором, было бы замечательно. Байден хвастался, что остановил обвинения. Если бы вы могли взглянуть на это... это мне кажется ужасным", - комментирует в стенограмме Дональд Трамп это дело.



Зеленский в ответ обещает президенту США, что новый генпрокурор Украины будет на 100% его человеком, и он изучит ситуацию.



"Он или она займется ситуацией, особенно компанией, которую вы упомянули по этому вопросу" - обещает Зеленский, имея в виду компанию Burisma, в совете директоров которой работал сын Джо Байдена Хантер Байден и расследование которой проводил генпрокурор Шокин.



Демократы обвиняют Дональда Трампа в незаконной попытке получить помощь от иностранного государства с целью дискредитировать Байдена.



Трампа также обвиняют в использовании военной помощи для Украины как инструмента давления по этому вопросу.



Президент Трамп отрицает все обвинения, и называет их очередной охотой на ведьм, а в субботу назвал нескольких демократов ничего не знающими дикарями. Сын Джо Байдена Хантер в бытность отца вице-президентом США работал в совете директоров компании Burisma, деятельность которой расследуют украинские правоохранители.Обсуждение Дональдом Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса о расследования деятельности Байденов привело к началу расследования в конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.Согласно неполной стенограмме телефонного разговора, состоявшегося 25 июля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, президент США призывал президента Украины расследовать деятельность Байдена и его сына. Демократы в конгрессе утверждают, что Трамп оказывал давление на Зеленского для собственной политической выгоды.Трамп и его союзники говорят, что существуют подозрения, что будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, Байден в 2016 году оказывал давление на правительство Украины с тем, чтобы то уволило тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, который начал расследование в отношении частной украинской компании по добыче природного газа Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер.Хантер Байден вошел в состав совета директоров Burisma в 2014 году. Тогда же Джо Байден играл ключевую роль в вопросах политики США по отношению к Украине.Сейчас Джо Байден - один из ведущих претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.Юрий Луценко занял пост генерального прокурора Украины вскоре после отставки Виктора Шокина и занимал эту должность до августа 2019 года.В интервью корреспонденту Би-би-си в Киеве Джонни Фишеру Луценко отметил, что в его ведомстве не было никаких планов расследовать деятельность Байдена, и что любое расследование Хантера Байдена может начаться только в США."Это юрисдикция США", - сказал он, добавив, что если хищения в Burisma имели место быть, то это, по его словам, произошло за два-три года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров компании.Луценко также сказал, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование деятельности Байдена на Украине."Я сказал ему то же, что я сказал вам - это не моя юрисдикция, - отметил Луценко. - Это может быть юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины - таким был мой ответ"."Я ничего не мог бы делать [по уголовному делу], которое не связано с украинским законодательством", - добавил бывший генпрокурор Украины.В августе информатор, якобы сотрудник ЦРУ, поделился с вышестоящими инстанциями своим беспокойством о том, что президент Трамп мог использовать свою должность, для того, чтобы склонить иностранное государство к вмешательству в процесс выборов в 2020 году.Это, а также опубликованная Белым домом частичная стенограмма разговора Трампа с Зеленским 25 июля, привело к тому, что палата представителей конгресса начала процедуру расследования этих и других обвинения в адрес Трампа.Это может привести к импичменту в палате представителей, но это не означает, что президент будет смещен со своего поста, так как суд, если он состоится, будет проходить в сенате, где у Республиканцев большинство.В опубликованном фрагменте стенограммы телефонного разговора Трамп призывает Зеленского встретиться с его личным адвокатом Руди Джулиани и критикует несправедливое, по его словам, увольнение генерального прокурора Виктора Шокина.Он также упоминает, что Шокин начал расследование деятельности компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден."Многие говорят о сыне Джо Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать про это подробнее. Поэтому, если бы вы могли сделать что-то вместе с генпрокурором, было бы замечательно. Байден хвастался, что остановил обвинения. Если бы вы могли взглянуть на это... это мне кажется ужасным", - комментирует в стенограмме Дональд Трамп это дело.Зеленский в ответ обещает президенту США, что новый генпрокурор Украины будет на 100% его человеком, и он изучит ситуацию."Он или она займется ситуацией, особенно компанией, которую вы упомянули по этому вопросу" - обещает Зеленский, имея в виду компанию Burisma, в совете директоров которой работал сын Джо Байдена Хантер Байден и расследование которой проводил генпрокурор Шокин.Демократы обвиняют Дональда Трампа в незаконной попытке получить помощь от иностранного государства с целью дискредитировать Байдена.Трампа также обвиняют в использовании военной помощи для Украины как инструмента давления по этому вопросу.Президент Трамп отрицает все обвинения, и называет их очередной охотой на ведьм, а в субботу назвал нескольких демократов ничего не знающими дикарями. bbc.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, импичмент, Трамп, генпрокурор, Байден, Луценко География: Украина — статья прочитана 59 раз Комментарии