Новая Пушкиниана 🔊 Воспроизвести







"Обзор" продолжает рассказывать в стиле "постскриптум" о выставке с необычным названием –



"Обзор" в репортаже с открытия выставки подчёркивал, что название у этой экспозиции другим, более обычным, и не могло быть, поскольку её автор – вильнюсский художник, скульптор и литератор, а с недавних пор и автор популярного «винного» блога Сергей Евтухов, на дух не переносящий всё привычное и когда-то кем-то раз и навсегда установленное.



Стоит заметить, что Сергей сам по себе – явление уникальное в современной культурной жизни Вильнюса (и не только). "Обзор" продолжает рассказывать в стиле "постскриптум" о выставке с необычным названием – «Камень любви, или Нецелованный Пушкин» , которую приютила вильнюсская галерея «Mažoji galerija», которая находится на улице Латвю в уютном Жверинасе."Обзор" в репортаже с открытия выставки подчёркивал, что название у этой экспозиции другим, более обычным, и не могло быть, поскольку её автор – вильнюсский художник, скульптор и литератор, а с недавних пор и автор популярного «винного» блога Сергей Евтухов, на дух не переносящий всё привычное и когда-то кем-то раз и навсегда установленное.Стоит заметить, что Сергей сам по себе – явление уникальное в современной культурной жизни Вильнюса (и не только).



В качестве доказательств - выдержки из писем и отзывов.



Первыми идут фрагменты из двух писем Джона Боулта, профессора Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес), создателя и директора Института современной русской культуры, искусствоведа, куратоар выставок в Музее Соломона Гугенхайма в Монако, в Лугано (Швейцария), Третьяковской галерее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, автора книг по русскому авангарду и др., и пр., личность, одним словом, более чем уважаемая среди деятелей культуры.



"Спасибо за "кратеры" и за новую пушкиниану. А есть творческая связь между греческими вазами и Пушкиным? Снаружи читается ясно, а что внутри кратеров?!



Привлекает меня Ваш "анекдот" про Пушкина и Веревкину, потому что я ею очень интересуюсь (и писал о ней). Однако, персонажи они очень разные (что видно по Вашему рассказу): Пушкин - легкий, гармоничен, без фобий, а Веревкина - нет, наоборот, всю жизнь страдала, что чувствуется в ее картинах. Мне кажется, что Пушкин был доволен настоящим временем, а Веревкина ждала, ждала и не дождалась. Трагическая женщина".



"Благодарю Вас и за линк, и за снимки, и тексты про "другого" Пушкина, который общался с Толстым, Есениным и Лилианой!



А отклики Толстого, Есенина и Лилианы будут?



Вижу, что для Вас не существует режимного времени и что пространство, если существует, существует без категорий -- что, по-моему, очень хорошо. Заставляете думать об обратном времени, явление, которое меня очень интригует".



Фото из архива "Обзора"







И два отзыва местных авторов:



https://www.proza.ru/2019/09/08/448



Тайны «Маzoji Galerija»



Кто ж не любит побывать в гостях? Такого редко встретишь. А принимать гостей, быть радушным, гостеприимным, хлебосольным – искусство. Так случилось, что само искусство к себе в гости позвало. В лице Сергея Евтухова, владеющего, в том числе, и искусством гостей принимать. Но ждал нас к себе не он один. Вот и явились мы – публика вслед за «нашим всё» - поэтом Пушкиным в «Маzoji Galerija» к Евтухову и живописцу и композитору Чюрлёнису.



Александр Сергеич тут же уселся на скамью рядом с Константинасом Микалоюсом, и оба они поручили известному вильнюсскому живописцу, скульптору, писателю Сергею Евтухову поведать зрителям интересные, но не совсем известные факты из жизни этих двух и других близких им знаменитостей мира искусства.



Сергей блестяще, с присущим ему юмором и мягкой иронией своих литературных миниатюр, сопроводил выставку, на которой представлены его и живопись, и скульптура, и коллаж. Публика, что называется, глазами и ушами погрузилась в представленный Сергеем спектакль «Камень Любви, или Нецелованный Пушкин».



Совершенно неожиданно и к удовольствию зрителей спектакль увлёк даже наших знаменитостей. Да так, что они запамятовали для чего встретились. Однако, можно уже приоткрыть публике маленькую тайну, поскольку свою актуальность она утратила. А состояла тайна сия в том, что Константинас Микалоюс замыслил было писать оперу на «Евгения Онегина» и даже набросал постановочные эскизы основных сцен. И Александр Сергеич с энтузиазмом согласился плечом к плечу, вот как сидят на лавочке, работать сообща над будущим шедевром.



Однако, увлёкшись интереснейшими хитросплетениями творимого Сергеем спектакля, они прохлопали, как Пётр Ильич Чайковский, побывав средь нас инкогнито, быстренько сподобился написать сам. Гений же! Небось, подслушал, о чём шептались Константинас Микалоюс с Александром Сергеичем перед началом спектакля Евтухова на выставке в «Маzoji Galerija», что на Латвю 19А.



«Ай да Петя, ай да сукин сын!», - узнав об этом, сказал Данила Хармс и тут же, сидя в своей сберкассе в Санкт-Петербурге, пожалел о том, что рекомендовал Петру Ильичу познакомиться с трансцендентным, бьющим через край, творчеством нашего маэстро. Потому, что тем самым Даниил Иванович Хармс жесточайшим образом обострил соперничество собравшихся под крышей «Маzoji Galerija» творцов новой реальности. Но мы – публика весьма в восторге от того, что увидели, услышали и чем безусловно обогатились.



Хона Лейбовичюс







* * *



Сергей Евтухов меня всегда удивляет и веселит, и никогда не знаешь, чего еще от него ожидать.



На прошлой выставке Ван Гог ездил в Японию и был среди гейш. На этот раз более близкие для меня персонажи. Один из них даже прогуливался по улицам нашего города, а о другом мы знаем всё; от няни Аринушки, из его историй и сказок, до смертельной дуэли.



Бедный, больной Чюрленис сидит на лавочке и думает о своем «Создании мира»… Где же эта лавочка? В Закопане или здесь в Сапежинах на горочке под соснами? Сидят вдвоем с Александром Сергеевичем и чай пьют. На Сапежинах зимой красиво… «Может, их надо пледами укрыть? Или надеть лыжные шапки?» - спрашивает Сергей.



В 1979 году я была в Кракове в гостях у пана Адамски, который жил на улице «Битва под Сталинградом», и однажды он отвел меня в гости к графине Сапежене. Я отнесла ей цветы, а она угощала нас чаем. Я хочу сказать, что «Битва под Сталинградом» пришла в гости к графине Сапежене, чье имя носят и горки в окрестностях Вильнюса.



А что Александр Сергеевич привез Чюрленису в подарок? Он приехал к Чюрленису со всем своим царским двором?



И все эти истории уже из «греческого зала»… «Настоящие» античные амфоры с элегантным рисунком на них Натальи Гончаровой и других персонажей.



А вот и Пушкин с пилой – это уже пролетариат, не из «греческого зала». Это русский авангард начала 20 века. Но «Капитанская дочка» - точно с улицы «Битва под Сталинградом».



Выходила с выставки и слышала: Хорошо поработал!..



Нора Блажевичюте,



художник



* * *



Вчера "Обзор" для тех, кто не был на открытии выставки и не посмотрел соответствующий видеорепортаж, приоткрыл завесу тайны над тем, почему в названии выставки упомянут И, как выяснилось, такого же мнения придерживаются и серьёзные знатоки в области искусства, а не один только "Обзор", впрочем, никогда не выдававший себя за "проффесора"-искусствоведа.В качестве доказательств - выдержки из писем и отзывов.Первыми идут фрагменты из двух писем Джона Боулта, профессора Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес), создателя и директора Института современной русской культуры, искусствоведа, куратоар выставок в Музее Соломона Гугенхайма в Монако, в Лугано (Швейцария), Третьяковской галерее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, автора книг по русскому авангарду и др., и пр., личность, одним словом, более чем уважаемая среди деятелей культуры.https://www.proza.ru/2019/09/08/448Кто ж не любит побывать в гостях? Такого редко встретишь. А принимать гостей, быть радушным, гостеприимным, хлебосольным – искусство. Так случилось, что само искусство к себе в гости позвало. В лице Сергея Евтухова, владеющего, в том числе, и искусством гостей принимать. Но ждал нас к себе не он один. Вот и явились мы – публика вслед за «нашим всё» - поэтом Пушкиным в «Маzoji Galerija» к Евтухову и живописцу и композитору Чюрлёнису.Александр Сергеич тут же уселся на скамью рядом с Константинасом Микалоюсом, и оба они поручили известному вильнюсскому живописцу, скульптору, писателю Сергею Евтухову поведать зрителям интересные, но не совсем известные факты из жизни этих двух и других близких им знаменитостей мира искусства.Сергей блестяще, с присущим ему юмором и мягкой иронией своих литературных миниатюр, сопроводил выставку, на которой представлены его и живопись, и скульптура, и коллаж. Публика, что называется, глазами и ушами погрузилась в представленный Сергеем спектакль «Камень Любви, или Нецелованный Пушкин».Совершенно неожиданно и к удовольствию зрителей спектакль увлёк даже наших знаменитостей. Да так, что они запамятовали для чего встретились. Однако, можно уже приоткрыть публике маленькую тайну, поскольку свою актуальность она утратила. А состояла тайна сия в том, что Константинас Микалоюс замыслил было писать оперу на «Евгения Онегина» и даже набросал постановочные эскизы основных сцен. И Александр Сергеич с энтузиазмом согласился плечом к плечу, вот как сидят на лавочке, работать сообща над будущим шедевром.Однако, увлёкшись интереснейшими хитросплетениями творимого Сергеем спектакля, они прохлопали, как Пётр Ильич Чайковский, побывав средь нас инкогнито, быстренько сподобился написать сам. Гений же! Небось, подслушал, о чём шептались Константинас Микалоюс с Александром Сергеичем перед началом спектакля Евтухова на выставке в «Маzoji Galerija», что на Латвю 19А.«Ай да Петя, ай да сукин сын!», - узнав об этом, сказал Данила Хармс и тут же, сидя в своей сберкассе в Санкт-Петербурге, пожалел о том, что рекомендовал Петру Ильичу познакомиться с трансцендентным, бьющим через край, творчеством нашего маэстро. Потому, что тем самым Даниил Иванович Хармс жесточайшим образом обострил соперничество собравшихся под крышей «Маzoji Galerija» творцов новой реальности. Но мы – публика весьма в восторге от того, что увидели, услышали и чем безусловно обогатились.* * *Сергей Евтухов меня всегда удивляет и веселит, и никогда не знаешь, чего еще от него ожидать.На прошлой выставке Ван Гог ездил в Японию и был среди гейш. На этот раз более близкие для меня персонажи. Один из них даже прогуливался по улицам нашего города, а о другом мы знаем всё; от няни Аринушки, из его историй и сказок, до смертельной дуэли.Бедный, больной Чюрленис сидит на лавочке и думает о своем «Создании мира»… Где же эта лавочка? В Закопане или здесь в Сапежинах на горочке под соснами? Сидят вдвоем с Александром Сергеевичем и чай пьют. На Сапежинах зимой красиво… «Может, их надо пледами укрыть? Или надеть лыжные шапки?» - спрашивает Сергей.В 1979 году я была в Кракове в гостях у пана Адамски, который жил на улице «Битва под Сталинградом», и однажды он отвел меня в гости к графине Сапежене. Я отнесла ей цветы, а она угощала нас чаем. Я хочу сказать, что «Битва под Сталинградом» пришла в гости к графине Сапежене, чье имя носят и горки в окрестностях Вильнюса.А что Александр Сергеевич привез Чюрленису в подарок? Он приехал к Чюрленису со всем своим царским двором?И все эти истории уже из «греческого зала»… «Настоящие» античные амфоры с элегантным рисунком на них Натальи Гончаровой и других персонажей.А вот и Пушкин с пилой – это уже пролетариат, не из «греческого зала». Это русский авангард начала 20 века. Но «Капитанская дочка» - точно с улицы «Битва под Сталинградом».Выходила с выставки и слышала: Хорошо поработал!..* * *Вчера "Обзор" для тех, кто не был на открытии выставки и не посмотрел соответствующий видеорепортаж, приоткрыл завесу тайны над тем, почему в названии выставки упомянут Камень любви. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Сергей Евтухов, "Камень любви", «Камень любви, или Нецелованный Пушкин» — статья прочитана 94 раза Комментарии