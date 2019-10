Загрузка... Daily Mail Великобритания : обязательные уроки онанизма для шестилеток, критики считают это сексуализацией детей 🔊 Воспроизвести © Depositphotos, ArturVerkhovetskiy



В начальных классах ряда учебных заведений Великобритании в рамках программы полового воспитания школьников учат, как стимулировать свои гениталии. По мнению противников нововведения, это не что иное, как сексуализация малолетних детей.



-Уроки — часть нашумевшей программы «Все обо мне»



-«Все обо мне» уже внедряется в 241 начальной школе графства Уорикшир



-Активисты предупреждают, что детей могут снабдить неуместными материалами сексуального характера



В рамках обязательных занятий в сотнях начальных школ детей начиная с шести лет научат, как трогать себя и стимулировать свои гениталии. Некоторые родители считают, что уроки — часть новой учебной программы «Все обо мне», которая посвящена сексу и отношениям и вызвала немало пересудов — «сексуализируют» малолетних детей. Одна пара призналась, что они настолько испугались, что забрали своих сыновей из школы. В рамках обязательных занятий в сотнях начальных школ детей начиная с шести лет научат, как трогать себя и стимулировать свои гениталии. Некоторые родители считают, что уроки — часть новой учебной программы «Все обо мне», которая посвящена сексу и отношениям и вызвала немало пересудов — «сексуализируют» малолетних детей. Одна пара призналась, что они настолько испугались, что забрали своих сыновей из школы.



Расплывчатые директивы министерства образования, предупреждают активисты из родительского комитета и разные религиозные группы, приведут к тому, что школы будут снабжать малолетних детей неуместными материалами сексуального характера.



Забеспокоились даже политики, которые поддержали пересмотр плана полового воспитания. Член парламента от Консервативной партии Дэвид Дэвис (David Davies) сказал: «Я бы пришел в ярость от совершенно неподобающих тем, которым учат шестилеток — и другие родители тоже. Это выходит далеко за рамки правительственных методичек. По сути это не что иное, как сексуализация малолетних детей».



В распоряжении газеты «Мэйл он сандей» (The Mail on Sunday) попали документы, где подробно расписывается методика преподавания. Так, учащимся в возрасте от шести до десяти предписано рассказать, что есть некие «правила», как себя трогать и гладить. Правила «самостимуляции» излагаются в двухлетнем образовательном плане для шести- и семилеток.



В разделе «Трогаем себя» детям рекомендуется сообщить, что «многие любят себя щекотать или гладить», потому что это «приятно». Детям также следует рассказать, что некоторые трогают себя «там», и что хотя некоторые говорят, что это «грязно и неприлично», это «абсолютно нормально».



При этом детей предупреждают, что трогать себя на публике «невежливо» — и советуют этим заняться в ванной, в душе или в постели.



Цитата: «Есть правила, как трогать себя. Многие любят себя щекотать или гладить, им это приятно. Некоторые играют с волосами, гладят себя по коже или даже трогают себя „там". Это совершенно нормально. Но некоторым это не нравится, они считают, что это грязно. Вообще, странно, потому что ничего такого в этом нет. Правда, заниматься этим на людях невежливо. Лучше заняться этим в одиночестве — в ванной, в душе или в постели. Примерно как ковыряться в носу, делать это при всех неприлично».



В рамках того же урока детям дают сыграть в игру «можно или нельзя», предлагая оценить разные ситуации.



Так, детям рассказывают о некой девочке по имени Отумн, которая принимает ванну и «любит трогать себя между ног, потому что это приятно».



Здесь детям советуют напомнить «правила самостимуляции».



Правительственная реформа предполагает, что со следующего сентября во всех школах начнутся уроки «отношений и сексуального просвещения». Они затронут такие темы как семья, дружба, виртуальные отношения, конфиденциальность и безопасность. Половое же воспитание рекомендовано, но не обязательно.



В Уорикшире новую программу, куда вошли и уроки «самостимуляции», запустили раньше старта общенационального проекта. Со следующего сентября эти уроки станут обязательными.



Обеспокоенные родители из школы «Котен энд» в Уорике в июне встретились с сексологом Джонни Хантом (Jonny Hunt), одним из авторов программы «Все обо мне».



Когда его спросили, откуда «самостимуляция» взялась в образовательном плане для пятого класса, и зачем она в обязательной программе, Хант объяснил: «На самом деле, мы говорим о самостимуляции и самоудовлетворении на протяжении всей младшей школы. Это даже не половое воспитание, а разговор о том, насколько это уместно и безопасно. Взрослым неловко это признавать, но к самостимуляции иногда прибегают дети всех возрастов. Когда волнуются или просто потому, что это приятно».



Наоми и Мэттью Сеймур (Naomi, Matthew Seymour) — оба их сына ходят в «Котен энд» — с такой постановкой вопроса категорически не согласны. Полагая, что их сыновьям об этом знать еще рано, и что они к этому «не готовы», они забрали их из школы на неделю.



«Моя жена аж расплакалась, когда прочла, что будет на уроках, — заявил 38-летний Сеймур. — Это чистой воды сексуализация наших детей, ни в какие ворота не лезет. Они все время говорят про некие прикосновения. Открыто слово мастурбация не называется, но ведь речь именно об этом».



«Устраивать пикеты и махать транспарантами мы не собираемся. Мы — обычная семья. Думаю, многие поступят так же».



Учительница Линетт Смит (Lynette Smith), управляющая компанией, которая занимается половым воспитанием, говорит, что разделяет беспокойство родителей: «Слово „самостимуляция" мы избегаем. Во всяком случае, в начальной школе. Для нас это неприемлемо».



Пирс Шепард (Piers Shepherd) из фонда семейного образования считает, что директивы по вопросам отношений слишком расплывчатые. «Еще больше настораживает то, что занятия по отношениям обязательны, в отличие от полового воспитания, и забрать своих детей родители не смогут».



«Похоже, в Уорикшире решили уделить больше внимания скандальным консультациям по половому воспитанию, чем интересам детей, как их видят родители», — сказал Саймон Калверт (Simon Calvert) из Христианского института.



В совете графства Уорикшир объяснили, что уроки «адаптированы к возрасту и соответствуют уровню развития детей», однако признали, что некоторые материалы «могут показаться деликатными». «Несмотря на это, мы убеждены, что детям важно получить четкие и последовательные сведения об этом важном предмете, который часто упускают из вида».



Женатый гуру секспросвета, который не хочет, чтобы вашим детям рассказывали о браке, доволен



Сексолог и автор программы «Все обо мне» удивит вас своими взглядами на брак. В июле прошлого года 37-летний Джонни Хант раскритиковал в своем блоге правительственный проект плана преподавания общественных отношений и полового воспитания, где подчеркивается важность брака.



По иронии судьбы, в следующем же месяце он женился на своей партнерше Джемме. В руководящих принципах отмечается, что к концу начальной школы ученики должны знать, что брак представляет собой «официальное и юридически признанное обязательство двух человек друг перед другом, предположительно на всю жизнь».



Выступая против «повсеместного упора на брак», господин Хант писал: «Бытует расхожее мнение, что брак есть наиболее безопасная среда как для детей, так и для секса. Это неправда».



В уорикширском совете господин Хант работает уже семь лет.



После его визита в Голландию в 2012 году совет купил «Весеннюю лихорадку», голландскую программу полового воспитания для детей в возрасте от 4 до 11 лет, которая впоследствии легла в основу плана «Все обо мне». В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию господин Хант сообщил, что к заявлению совета ему добавить нечего.



