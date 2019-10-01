Украинского военного жестоко избили после признания в гомосексуальности 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк



На Украине радикалы избили воевавшего в Донбассе бойца ВСУ Василия Давыденко из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в фейсбуке сообщил экс-участник добровольческого батальона Виктор Пилипенко, передает



Националисты поджидали недавно совершившего каминг-аут Давыденко возле его дома. Пятеро нападавших стали наносить мужчине удары по голове, спине и в пах. Они также порвали его пояс-корсет для позвоночника, который бывший военный носил из-за травмы. После это радикалы сбежали с места происшествия.



Как считает Пилипенко, домашний адрес Давыденко раскрыли его коллеги после того, как он признался в гомосексуальности.



Сейчас бывший участник конфликта в Донбассе ищет другое жилье.



"Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит", — говорится в записи.



Давыденко также находится в поисках нового места работы. На Украине радикалы избили воевавшего в Донбассе бойца ВСУ Василия Давыденко из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в фейсбуке сообщил экс-участник добровольческого батальона Виктор Пилипенко, передает РИА Новости Националисты поджидали недавно совершившего каминг-аут Давыденко возле его дома. Пятеро нападавших стали наносить мужчине удары по голове, спине и в пах. Они также порвали его пояс-корсет для позвоночника, который бывший военный носил из-за травмы. После это радикалы сбежали с места происшествия.Как считает Пилипенко, домашний адрес Давыденко раскрыли его коллеги после того, как он признался в гомосексуальности.Сейчас бывший участник конфликта в Донбассе ищет другое жилье."Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит", — говорится в записи.Давыденко также находится в поисках нового места работы. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: ЛГБТ, солдат, ВСУ География: Украина — статья прочитана 142 раза Комментарии