|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Украинского военного жестоко избили после признания в гомосексуальности
На Украине радикалы избили воевавшего в Донбассе бойца ВСУ Василия Давыденко из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в фейсбуке сообщил экс-участник добровольческого батальона Виктор Пилипенко, передает РИА Новости.
Националисты поджидали недавно совершившего каминг-аут Давыденко возле его дома. Пятеро нападавших стали наносить мужчине удары по голове, спине и в пах. Они также порвали его пояс-корсет для позвоночника, который бывший военный носил из-за травмы. После это радикалы сбежали с места происшествия.
Как считает Пилипенко, домашний адрес Давыденко раскрыли его коллеги после того, как он признался в гомосексуальности.
Сейчас бывший участник конфликта в Донбассе ищет другое жилье.
"Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит", — говорится в записи.
Давыденко также находится в поисках нового места работы.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|