Экономика Литвы: цифры и факты

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Группа предприятий бумажной и деревообрабатывающей промышленности Grigeo отозвала инвестицию одной из крупнейших в странах Балтии групп по управлению имуществом Invalda INVL в размере 30 млн евро и утверждает, что из-за ухудшения экономических условий на какое-то время откладывает запланированные капиталовложения в размере 150 млн евро в новую картонную фабрику.



"Сейчас мы воздерживаемся (...) Не могу сказать, что не намечаем строить (новую фабрику – BNS), но на определенный период времени воздерживаемся", – сказал BNS президент и главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис.



"Наверное, вы слышите, что говорят экономисты, так мы к этому прислушались (...). С этим и связано, что мы видим, что имеет место некоторое замедление (темпов роста экономики – BNS). Когда замедляется экономика, наверное, на лучшее время делать такие инвестиции", – сказал он. Группа предприятий бумажной и деревообрабатывающей промышленности Grigeo отозвала инвестицию одной из крупнейших в странах Балтии групп по управлению имуществом Invalda INVL в размере 30 млн евро и утверждает, что из-за ухудшения экономических условий на какое-то время откладывает запланированные капиталовложения в размере 150 млн евро в новую картонную фабрику."Сейчас мы воздерживаемся (...) Не могу сказать, что не намечаем строить (новую фабрику – BNS), но на определенный период времени воздерживаемся", – сказал BNS президент и главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис."Наверное, вы слышите, что говорят экономисты, так мы к этому прислушались (...). С этим и связано, что мы видим, что имеет место некоторое замедление (темпов роста экономики – BNS). Когда замедляется экономика, наверное, на лучшее время делать такие инвестиции", – сказал он. В понедельник стало известно, что в связи с изменениями стратегии инвестиций компания Grigeo отзывает запланированную инвестицию Invalda INVL в размере 30 млн евро в картонный бизнес Grigeo. За это Grigeo заплатит фонду Invalda INVL 1 млн евро.



"По нашей инициативе мы расторгли эту сделку, так как изменилась стратегия инвестирования нашего предприятия. Сейчас я больше комментировать не могу", – сказал Г. Пангонис чуть раньше в понедельник.



По его словам, Grigeo сейчас не ведет переговоры с другими инвесторами.



Подписанный 10 июня договор об инвестировании и акционерах предусматривал, что дочернее предприятие BSGF Salvus контролируемого компанией INVL Asset Management фонда частного капитала INVL Baltic Sea Growth Fund в два этапа приобретет до 49,99% акций контролируемого Grigeo предприятия Grigeo investiciju valdymas.



Компании Grigeo investiciju valdymas принадлежат дочерние предприятия группы Grigeo – Grigeo Klaipeda, Grigeo Recycling, Grigeo Packaging, латвийское Grigeo Recycling и украинское Mena Pak.



Акции Grigeo котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.



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Цены на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе росли такими же темпами, как и до того, а самыми низкими были в Литве.



Как считают эксперты Elektrum Lietuva, в числе основных факторов, имевших основное влияние на изменение цен, стали ежегодные работы по техническому обслуживанию кабеля Fenno-Skan между Швецией и Финляндией, а также снижение пропускной способности линии электропередачи NordBalt, говорится в сообщении предприятия.



На прошлой неделе цены на электроэнергию в Литве и Латвии выросли на 24% до 55,45 евро за МВтч и 55,53 евро соответственно. В Эстонии цена выросла на 25% до 56,21 евро.



Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю увеличилось на 3% и достигло 516 ГВтч. В Литве этот показатель вырос на 3% до 229 ГВтч, в Эстонии - на 2% до 152 ГВтч, в Латвии - на 4% до 135 ГВтч.



С 23 по 29 сентября производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 20% до 311 ГВтч. В Латвии оно подскочило на 40% до 146 ГВтч, в Эстонии - на 21% до 100 ГВтч, тогда как в Литве производство сократилось на 11% до 66 ГВтч.



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Электро, - и газораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) за первые восемь месяцев этого года получила 343,7 млн евро дохода - на 15,4% меньше, чем в январе-августе 2018 года (406,3 млн евро).



Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в годовом исчислении увеличилась на 14,4% до 122,1 млн евро, такие предварительные итоги работы за восемь месяцев сообщила ESO через информсистему Вильнюсской биржи Nasdaq.



По данным компании, после устранения влияния прекращённой деятельности в сфере общественного снабжения доход за восемь месяцев 2019 года был на 0,9% выше, чем за соответствующий период в 2018 году, когда он составил 340,5 млн евро.



"Основной причиной увеличения доходов явился рост поступлений от подключений новых клиентов в связи с изменениями в признании доходов в соответствии с изменением Международного стандарта финансовой отчётности (IFRS) и увеличением количества электроэнергии, переданной клиентам компаниина 0,3%", - говорится в сообщении ESO.



Акции ESO котируются в Официальном списке фондовой биржи, 94,98% акций компании принадлежат государственной энергетической холдинговой компании Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija).



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Компания по управлению активами INVL Asset Management объявила, что фонд прямых инвестиций INVL Baltic Sea Growth Fund, которым она управляет, завершил второй этап распространения, после которого величина фонда достигла 141,9 млн евро.



Первый этап дистрибуции, в ходе которого было привлечено 106 млн евро, Фонд в странах Балтии окончил в феврале этого года.



После его завершения фонд уже инвестировал в две компании, работающие в сфере здравоохранения, инженерных услуг и металлообработки. Ожидается, что Фонд всего сделает инвестиции в 8-12 компаний.



"Наш нынешний приоритет заключается в разумном инвестировании фонда, поэтому мы активно работаем над рядом значительных сделок и постоянно ищем рыночные возможности, которые соответствуют стратегии фонда", - сказал Дарюс Шулнис, управляющий партнёр INVL Baltic Sea Growth Fund.



Дейманте Корсакайте, исполнительный партнёр фонда INVL Baltic Growth Fund, говорит, что фонд приближается к намеченной величине в 200 млн евро, и планирует завершить распространение в 2020 году.



INVL Asset Management является частью Invalda INVL, ведущей группы по управлению активами в Балтийском регионе.



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Доход государственной энергетической группы Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija) вырос в этом году почти на 26% и составил более 1 млрд евро, сообщила компания.



Доход Ignitis grupe в январе-августе этого года составил 1 млрд 25,9 млн евро, что на 25,9% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года (814,8 млн евро).



Как отмечается в сообщении, основной причиной роста доходов группы стало увеличение оптового оборота Geton Energy - дочернего предприятия группы Ignitis в Польше.



Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA)за сравниваемый период выросла на 13,5% и достигла 174,3 млн евро.



Предприятия группы Ignitis работают в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, а также инвестируют в инновационные проекты в Великобритании, Норвегии и Франции.



100% акций холдинга принадлежат государству и находятся в доверительном управлении Министерства финансов.



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Hollister, американский производитель медицинского оборудования, планирует открыть завод в Каунасе и принять на работу 500 человек. Компания утверждает, что только на первом этапе в стране инвестирует 50 млн евро, пишет деловое издание Verslo žinios.



Джордж Маликель, президент Hollister Incorporated, сказал, что если производство будет успешным, в будущем планируется использовать возможности, выходящие за рамки производства.



Он также отметил, что в будущем работники в Литве могут иметь возможность участвовать в управлении акциями компании.



BNS напоминает, что Hollister строительство завода, который откроется в среду в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ), было начато в ноябре 2017 года.



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Розничный товарооборот крупнейшей группы розничной одежды в странах Балтии Apranga, контролируемой концерном MG Baltic, в январе-сентябре этого года вырос на 8,6% до 175,4 млн евро (включая НДС).



Только в сентябре розничный товарооборот группы Apranga составил 23,9 млн евро, что на 17,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Оборот в сентябре является рекордным месячным оборотом в истории группы, сообщает Apranga через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Оборот сети группы в Литве в январе-сентябре увеличился на 10% до 103,2 млн евро, в Латвии - на 10,3% до 42,1 млн евро, в Эстонии - на 1,9% до 30,1 млн евро.



В этом году Apranga открыла 21 новый магазин, 11 реконструировала и закрыла 12 магазинов.



В настоящее время группа управляет сетью из 191 магазина (110 в Литве, 52 в Латвии и 29 в Эстонии) общей площадью 94 000 кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговые площади выросли на 11,6%.



Акции группы котируются в Официальном списке Биржи.



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Контролирующая одну из крупнейших в Литве сетей розничной торговли горючим компания Circle K Lietuva, которая в прошлом финансовом году заработала более 20 млн евро чистой прибыли, выплатила своему единственному акционеру – норвежской компании Circle K 16 млн евро дивидендов.



Дивиденды были выплачены в начале сентября, подтвердила BNS Circle K Lietuva.



В прошлом году Circle K Lietuva выплатила 20 млн евро дивидендов, а в 2016-2017 финансовом году – 13 млн евро.



Выручка компании за финансовый год, который начинается в мае и заканчивается в апреле следующего года, увеличилась на 23,6% до 573,735 млн евро, тогда как чистая прибыль снизилась на 6,7% до 20,854 млн евро.



Доходы Circle K Lietuva от продаж росли вследствие повышения цен на горючее, однако высокая конкуренция, особенно в сегменте B2B (business-to-business – BNS), а также увеличение расходов сказались на снижении чистой прибыли", – сказал BNS директор Circle K Lietuva Скирмантас Мачюкас.



В конце финансового года у Circle K было 74 заправочных полного обслуживания и 11 автоматических заправочных.



100% акций Circle K Lietuva принадлежит норвежской Circle K, конечным акционером которой является канадская компания Alimentatio Couche-Tard. Загрузка... BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, инвестиции, Проценты, квоты, Grigeo География: Литва — статья прочитана 188 раз Комментарии