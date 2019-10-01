Загрузка... Contra Magazin: Иран, Россия и Турция говорят доллару «Прощай!» 🔊 Воспроизвести



В мире набирает обороты кампания с целью сломить гегемонию доллара, сообщает Contra Magazin. Всё больше стран осуществляют торговлю в национальных валютах и евро. Эта тенденция приведёт к ослаблению американских денег и утрате ими статуса мировой резервной валюты, объясняет немецкое издание.



Иран, Россия и Турция говорят доллару «Прощай!», сообщает Contra Magazin. Все двусторонние торговые операции Тегеран и Москва проводят в национальных валютах. При этом приблизительно 30—50% иранско-турецкой торговли осуществляется в евро и собственных деньгах. В результате этой тенденции доллар вытесняется, а США лишаются возможности следить за сделками, объяснил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.



На прошлой неделе Белый дом принял новый пакет санкций против Тегерана, но аналитики сомневаются, что они будут эффективны, так как иранские банки уже отрезаны от американской финансовой системы. Эти штрафные меры — часть кампании США по оказанию максимального давления на Тегеран в попытке «поставить его на колени», объясняет издание. По словам Хеммати, эта попытка «психологического воздействия» не даст результатов, ведь его банк уже нашёл другие способы делать свою работу. Иран, Россия и Турция говорят доллару «Прощай!», сообщает Contra Magazin. Все двусторонние торговые операции Тегеран и Москва проводят в национальных валютах. При этом приблизительно 30—50% иранско-турецкой торговли осуществляется в евро и собственных деньгах. В результате этой тенденции доллар вытесняется, а США лишаются возможности следить за сделками, объяснил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.На прошлой неделе Белый дом принял новый пакет санкций против Тегерана, но аналитики сомневаются, что они будут эффективны, так как иранские банки уже отрезаны от американской финансовой системы. Эти штрафные меры — часть кампании США по оказанию максимального давления на Тегеран в попытке «поставить его на колени», объясняет издание. По словам Хеммати, эта попытка «психологического воздействия» не даст результатов, ведь его банк уже нашёл другие способы делать свою работу.



Оригинал новости ИноТВ В мире набирает обороты кампания с целью сломить гегемонию доллара, отмечает издание. Такие крупные нефтедобытчики, как Россия, а также потребители, как Китай и Европейский союз, выступают за диверсификацию мировой торговли с целью ослабления влияния США. Москва пытается продавать нефть за евро и китайские юани. Венесуэла и Иран продают большую часть своего чёрного золота, не используя американские деньги. Ослабление доллара лишит его статуса мировой резервной валюты, а США — возможности оказывать санкционное давление на другие государства, заключает Contra Magazin. Загрузка... russian.rt.com Категории: в мире, политика, экономика Ключевые слова: Россия, США, Иран, Турция, доллар, расчеты — статья прочитана 163 раза Комментарии