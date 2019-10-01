Загрузка... Наемный убийца MI5 признался в убийстве принцессы Дианы 🔊 Воспроизвести



80-летний агент британской разведки, который находится в предсметрном состоянии, сделал шокирующее признание в том, что ему было поручено убить принцессу Диану от имени королевской семьи, сообщает



Утверждается, что Джон Хопкинс, который был сотрудником MI-5 (MI5 (МИ5)- Служба безопасности , государственное ведомство британской контрразведки, осуществляющее свою деятельность в соответствии с полномочиями, предоставленными министру внутренних дел Соединённого Королевства, но не входящее в структуру Министерства внутренних дел. Входит в структуру Объединённого разведывательного комитета – прим.ред) в период с 1973 по 1999 год совершил более 23 убийств людей, которые «представляли угрозу национальной безопасности». Отставной наемный убийца правительства Великобритании работал в составе группы из семи оперативников, которые совершали убийства политиков, журналистов, активистов и профсоюзных лидеров, используя яды и химикаты. 80-летний агент британской разведки, который находится в предсметрном состоянии, сделал шокирующее признание в том, что ему было поручено убить принцессу Диану от имени королевской семьи, сообщает RMG Утверждается, что Джон Хопкинс, который был сотрудником MI-5 (MI5 (МИ5)- Служба безопасности , государственное ведомство британской контрразведки, осуществляющее свою деятельность в соответствии с полномочиями, предоставленными министру внутренних дел Соединённого Королевства, но не входящее в структуру Министерства внутренних дел. Входит в структуру Объединённого разведывательного комитета – прим.ред) в период с 1973 по 1999 год совершил более 23 убийств людей, которые «представляли угрозу национальной безопасности». Отставной наемный убийца правительства Великобритании работал в составе группы из семи оперативников, которые совершали убийства политиков, журналистов, активистов и профсоюзных лидеров, используя яды и химикаты. Мистер Хопкинс утверждает, что принцесса Диана была единственной женщиной, которую он когда-либо убивал:



«Она была единственной мишенью, где приказ исходил непосредственно от королевской семьи».



Далее он добавил, что она была «красивой добросердечной женщиной», чья жизнь трагически оборвалась, потому что она подвергала риску Британскую корону.



Последней каплей стало то, что королевская семья собрала доказательства ее намерения развестись с принцем Чарльзом.



«Она знала слишком много серкетной информации и она была зла на королевскую семью, которая опасалась обнародования каких-либо секретных данных. Мне сказали, что она должна умереть, и я получил приказ напрямую от принца Филиппа, чтобы ее смерть выглядела как несчастный случай».



«Я никогда раньше не убивал женщину, тем более принцессу, но я подчинился приказам. Я сделал это во имя королевы и страны.



Операция находилась под строгим контролем Букингемского дворца в сотрудничестве с основными СМИ. Заговор вовлек средства массовой информации и дворец, чтобы их показания и детали смерти принцессы совпадали.



После того, как Хопкинс узнал о своей скорой кончине, он решил обнародовать информацию, даже несмторя на то, что его могут арестовать и заставить замолчать иными способами. Он заявил:



«Если они попытаются меня убрать, то сделают мне одолжение. Большинство моих коллег уже мертвы». Загрузка... rumedia24.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: убийство, спецслужбы, принцесса, Диана, наемник, Ми5 — статья прочитана 57 раз Комментарии