Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани намерен предоставить видеозаписи и документы, якобы доказывающие незаконное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, сообщает



Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 26 September 2019







16 марта Трамп ретвитнул пост бывшего кандидата в Конгресс от штата Флорида Чака Каллесто со статьей портала I Love My Freedom по материалам канала "112 Украина" от 14 марта, в которой говорится, что внефракционный нардеп Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в передаче штабу Клинтон информации из "черной бухгалтерии" Партии регионов во время выборов в США в 2016 году.



В интервью The Hill, опубликованном 20 марта, Луценко заявил, что Генпрокуратура начала расследование украинского вмешательства в выборы в США в 2016 году. Он вспомнил публикацию украинским нардепом аудиозаписи, на которой высокопоставленный сотрудник правоохранительного органа (его фамилию генпрокурор не назвал) заявляет, что его ведомство "слило" файлы "черной бухгалтерии", где фигурирует глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, чтобы помочь сопернику Трампа – демократу Клинтон.



По словам Луценко, ГПУ выясняло, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" эти материалы.



Ведущие расследование о вмешательстве сотрудники правоохранительных органов Украины заявляли, что набрали достаточно доказательств вмешательства Украины в выборы президента США в 2016 году. Прокурор Константин Кулик рассказывал журналисту Джону Соломону, что Генпрокуратура пыталась получить в посольстве США визы, чтобы доставить собранные доказательства в министерство юстиции США – однако посол США в Украине Мари Йованович просаботировала выдачу виз.



"Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда не обвиняйте, основываясь на чистых слухах. Я не делал этого, когда в адрес Украины выдвигались обвинения в незаконном влиянии на выборы 2016 года. Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!" – сообщил Джулиани.16 марта Трамп ретвитнул пост бывшего кандидата в Конгресс от штата Флорида Чака Каллесто со статьей портала I Love My Freedom по материалам канала "112 Украина" от 14 марта, в которой говорится, что внефракционный нардеп Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в передаче штабу Клинтон информации из "черной бухгалтерии" Партии регионов во время выборов в США в 2016 году.В интервью The Hill, опубликованном 20 марта, Луценко заявил, что Генпрокуратура начала расследование украинского вмешательства в выборы в США в 2016 году. Он вспомнил публикацию украинским нардепом аудиозаписи, на которой высокопоставленный сотрудник правоохранительного органа (его фамилию генпрокурор не назвал) заявляет, что его ведомство "слило" файлы "черной бухгалтерии", где фигурирует глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, чтобы помочь сопернику Трампа – демократу Клинтон.По словам Луценко, ГПУ выясняло, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" эти материалы.Ведущие расследование о вмешательстве сотрудники правоохранительных органов Украины заявляли, что набрали достаточно доказательств вмешательства Украины в выборы президента США в 2016 году. Прокурор Константин Кулик рассказывал журналисту Джону Соломону, что Генпрокуратура пыталась получить в посольстве США визы, чтобы доставить собранные доказательства в министерство юстиции США – однако посол США в Украине Мари Йованович просаботировала выдачу виз.21 марта НАБУ заявило, что не вмешивалось в выборы президента США, а заявление генпрокурора является "абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт".