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Женщины смогут без ограничений посещать Саудовскую Аравию
Посол Саудовской Аравии в России Раид бин Халид Кримли заявил, что с введением туристических виз иностранные женщины смогут без ограничений посещать королевство, сообщает RT.
«Что касается женщин, у нас нет никаких ограничений. Никаких особых требований, только по возрасту — начиная с 18 лет они могут обращаться за визой», — приводит РИА Новости слова посла.
Он отметил, что те, кому не исполнилось 18 лет, смогут посещать королевство в сопровождении взрослых.
По словам посла, ограничений на выдачу виз Саудовской Аравии для россиян не будет.
В Генеральном управлении по туризму заявили, что Эр-Рияд ожидает большого туристического потока из России после запуска новой визовой системы.
Посол отметил, что авиационные власти двух стран подготовили все документы для прямого авиасообщения между государствами.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела туристические визы для граждан 49 стран мира, включая россиян. Визу можно получить в электронном виде или по прилёте в страну. Её стоимость вместе с обязательной страховкой составит около $120.
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russian.rt.com
Ключевые слова: туристы, женщины, Саудовская Аравия
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