США расширили санкции против России за вмешательство в выборы

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов, передает



В санкционные списки включены Денис Игоревич Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Владимирович Нестеров (1985 года рождения). По данным Вашингтона, они связаны с Агентством интернет-исследований.



Помимо них, ограничения коснутся компаний Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, зарегистрированных на Сейшельских островах, а также Linburg Industries Ltd, имеющей регистрацию в Чехии. По информации Минфина США, указанные фирмы и физлица связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.



Ранее бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил тринадцати россиянам и трем компаниям из России обвинения в "сговоре против США" и "мошенничестве".



В обвинительном заключении указаны: Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.



Мюллер два года расследовал "российское вмешательство" в выборы 2016 года, которое Москва категорически отрицает.



В конечном итоге Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, но не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, который отрицали как в Белом доме, так и в Кремле.