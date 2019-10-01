Премьер Литвы: позиция правительства по импорту электроэнергии с БелАЭС не меняется 🔊 Воспроизвести Саулюс Сквернялис



Литовский премьер Саулюс Сквернялис уверяет, что правительство будет придерживаться решения Литвы не пускать на рынок страны электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается в Островце.



Так он отреагировал на обращение экс-президента Валдаса Адамкуса, председателя Верховного совета - Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса и части членов сейма.



По словам премьера, в программе правительства закреплено стремление, чтобы небезопасная БелАЭС не была введена в эксплуатацию, а если это все же произойдет, то чтобы произведенная на ней электроэнергия не попадала на литовский рынок.



"От имени правительства хочу вас заверить, что позиция Литвы по поводу угрозы, исходящей от строящейся в Беларуси БелАЭС не меняется. Для меня исключительно важна безопасность жителей Литвы. Поэтому у нас нет оснований менять позицию относительно БелАЭС", – говорится в распространенном правительственной пресс-службой заявлении. Литовский премьер Саулюс Сквернялис уверяет, что правительство будет придерживаться решения Литвы не пускать на рынок страны электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается в Островце.Так он отреагировал на обращение экс-президента Валдаса Адамкуса, председателя Верховного совета - Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса и части членов сейма.По словам премьера, в программе правительства закреплено стремление, чтобы небезопасная БелАЭС не была введена в эксплуатацию, а если это все же произойдет, то чтобы произведенная на ней электроэнергия не попадала на литовский рынок."От имени правительства хочу вас заверить, что позиция Литвы по поводу угрозы, исходящей от строящейся в Беларуси БелАЭС не меняется. Для меня исключительно важна безопасность жителей Литвы. Поэтому у нас нет оснований менять позицию относительно БелАЭС", – говорится в распространенном правительственной пресс-службой заявлении. Премьер напомнил, что в феврале этого года кабмин утвердил План действий относительно БелАЭС, а в марте он сам обратился с письмом к премьеру Беларуси и предложил изменить проект.



В субботу оппозиционная партия консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы обратилась к руководству страны по поводу БелАЭС.



"Хорошо, что мы придерживаемся своего уже принятого постановления, что исходящая из Островца угроза для Литвы является приоритетом приоритетов. Было бы хорошо, чтобы в государственных ведомствах тоже было так", – сказал на заседании совета партии в субботу ее почетный председатель В. Ландсбергис.



Консерваторы утверждают, что возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью, а также состоявшаяся на прошлой неделе встреча министров иностранных дел двух стран представляют собой угрозу национальной безопасности. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии