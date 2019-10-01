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Истребители НАТО восемь раз сопроводили российские истребители и гражданский самолет



На прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции в Балтийских странах истребители НАТО восемь раз поднимались в воздух для сопровождения самолетов.

Семь раз они поднимались из-за российских самолетов, один раз – из-за гражданского самолета, у которого испортилось оборудование связи, сообщает Минобороны.

23 сентября истребители воздушной полиции НАТО распознали два истребителя Су-27Б и самолет Ан-72, которые летели в международном воздушном пространстве над Балтикой из Калининградской области в Россию.

Во время этого же вылета натовские истребители идентифировали над Балтикой в международном воздушном пространстве российские самолеты Су-34 и Ан-26, которые летели с материковой части России в Калининградскую область.
Как сообщает Минобороны, Су-34 нарушил границу Эстонии.

24 сентября самолеты НАТО сначала распознали российский истребитель Су-27, а позже сопроводили самолет Ту-214.

25 сентября воздушная полиция идентифицировала влетевший в воздушное пространство Литвы гражданский самолет Boeing 737, следовавший из Кракова в Хельсинки. Этот принадлежащий авиакомпании GetJet Airlines пассажирский самолет из-за неполадок технического оборудования не поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Самолеты НАТО прекратили сопровождение гражданского самолета, когда перебои в его радиосвязи были ликвидированы.

Как сообщает министерство, самолеты воздушной полиции обязаны сопровождать самолеты, не поддерживающие связь с Центром управления полетами, чтобы обеспечить безопасность полетов других находящихся в районе самолетов.

В тот же день в международном воздушном пространстве над Балтикой был идентифицирован российский универсальный транспортный самолет Ил-76. Также были перехвачены и распознаны два российских истребителя Су-27, сопровождавшие Ил-76 из Калининградской области, и два таких же истребителя, летевшие, чтобы встретить самолет с материковой части России.

Еще 25 сентября натовские истребители распознали пассажирские самолеты Ил-18 и Ту-13.

26 сентября был сопровожден российский самолет Ил-20, 27 сентября – Ил-20 и два истребителя Су-27.

Большая часть российских самолетов летела без планов полета, с отключенными транспондерами и не поддерживала связь с Центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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BNS
Категории: в Европе, чп и криминал, политика
Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 октября, 08:30

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