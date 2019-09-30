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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве, сообщает RT.
«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.
При этом он подчеркнул, что если существуют «какие-то конструктивные вопросы», то члены российской делегации и любые представители России «всегда готовы дать конструктивные пояснения».
Ранее бюро ПАСЕ рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
Позднее ассамблея во время голосования включила в повестку проведение дебатов на такую тему.
russian.rt.com
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