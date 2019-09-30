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WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили
Администрация президента США ограничила доступ к стенограмме переговоров американского лидера Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова двухлетней давности. Об этом пишет RT со ссылкой на источники газеты The Washington Post.
По словам источников, в ходе переговоров Трамп заявил, что не обеспокоен «вмешательством Москвы» в выборы США, так как Вашингтон «делал то же самое» в других странах.
Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
Как заявили источники, сотрудников сильно обеспокоило высказывание американского президента, так как «могло показаться», что он таким образом «прощал» российскую сторону за якобы вмешательство в выборы США и «поощрял» такие действия.
Также, по словам источника, американский лидер раскритиковал обвинения против Москвы, наносящие ущерб отношениям двух стран. Трамп заявил, что мог бы установить хорошие отношения с властями России, если бы не СМИ США.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников к разговорам Трампа.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: скандал, Лавров, Переговоры, Трамп, ограничение, Зеленский, стенограмма
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