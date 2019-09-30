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Охраняющее ИАЭС погранподразделение переходит в подчинение Службы общественной безопасности



Охраняющее Игналинскую АЭС (ИАЭС) подразделение пограничников переходит в подчинение Службы общественной безопасности (СОБ), два охраняющих границу Литвы с Белоруссией подразделения объединяются в одно.

Как информировала Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), после присоединения к Вильнюсскому подразделению Игналинского подразделения со вторник границу Литвы и Белоруссии протяженностью почти 700 километров будут охранять два подразделения – Вильнюсское и Варенское.

В результате станет меньше руководящих должностей, начальников отделов и дежурных, а численность других пограничников и число других застав не меняется.

Между тем Подразделение охраны объектов ядерной энергетики переходит в подчинение СОБ. Охрану ИАЭС пограничники осуществляли с восстановления независимости Литвы, отказаться от этой несвойственной СОГГЛ функции призывал и Госконтроль.

Это подразделение ранее функционировало как отдельное подразделение СОГГЛ. В начале 2016 года оно было реорганизовано в структурную единицу Игналинского подразделения.

К СОБ перейдут от пограничников 280 штатных единиц, строения, транспорт, вооружение.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: финансирование, ИАЭС, охрана, минэнерго, подчинение
География: Литва, Висагинас
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добавлена сегодня, 30 сентября, 17:20

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