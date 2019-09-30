Охраняющее ИАЭС погранподразделение переходит в подчинение Службы общественной безопасности 🔊 Воспроизвести



Охраняющее Игналинскую АЭС (ИАЭС) подразделение пограничников переходит в подчинение Службы общественной безопасности (СОБ), два охраняющих границу Литвы с Белоруссией подразделения объединяются в одно.



Как информировала Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), после присоединения к Вильнюсскому подразделению Игналинского подразделения со вторник границу Литвы и Белоруссии протяженностью почти 700 километров будут охранять два подразделения – Вильнюсское и Варенское.



В результате станет меньше руководящих должностей, начальников отделов и дежурных, а численность других пограничников и число других застав не меняется.



Между тем Подразделение охраны объектов ядерной энергетики переходит в подчинение СОБ. Охрану ИАЭС пограничники осуществляли с восстановления независимости Литвы, отказаться от этой несвойственной СОГГЛ функции призывал и Госконтроль.



Это подразделение ранее функционировало как отдельное подразделение СОГГЛ. В начале 2016 года оно было реорганизовано в структурную единицу Игналинского подразделения.



К СОБ перейдут от пограничников 280 штатных единиц, строения, транспорт, вооружение. Охраняющее Игналинскую АЭС (ИАЭС) подразделение пограничников переходит в подчинение Службы общественной безопасности (СОБ), два охраняющих границу Литвы с Белоруссией подразделения объединяются в одно.Как информировала Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), после присоединения к Вильнюсскому подразделению Игналинского подразделения со вторник границу Литвы и Белоруссии протяженностью почти 700 километров будут охранять два подразделения – Вильнюсское и Варенское.В результате станет меньше руководящих должностей, начальников отделов и дежурных, а численность других пограничников и число других застав не меняется.Между тем Подразделение охраны объектов ядерной энергетики переходит в подчинение СОБ. Охрану ИАЭС пограничники осуществляли с восстановления независимости Литвы, отказаться от этой несвойственной СОГГЛ функции призывал и Госконтроль.Это подразделение ранее функционировало как отдельное подразделение СОГГЛ. В начале 2016 года оно было реорганизовано в структурную единицу Игналинского подразделения.К СОБ перейдут от пограничников 280 штатных единиц, строения, транспорт, вооружение. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: финансирование, ИАЭС, охрана, минэнерго, подчинение География: Литва, Висагинас — статья прочитана 140 раз Комментарии