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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Охраняющее ИАЭС погранподразделение переходит в подчинение Службы общественной безопасности
Охраняющее Игналинскую АЭС (ИАЭС) подразделение пограничников переходит в подчинение Службы общественной безопасности (СОБ), два охраняющих границу Литвы с Белоруссией подразделения объединяются в одно.
Как информировала Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), после присоединения к Вильнюсскому подразделению Игналинского подразделения со вторник границу Литвы и Белоруссии протяженностью почти 700 километров будут охранять два подразделения – Вильнюсское и Варенское.
В результате станет меньше руководящих должностей, начальников отделов и дежурных, а численность других пограничников и число других застав не меняется.
Между тем Подразделение охраны объектов ядерной энергетики переходит в подчинение СОБ. Охрану ИАЭС пограничники осуществляли с восстановления независимости Литвы, отказаться от этой несвойственной СОГГЛ функции призывал и Госконтроль.
Это подразделение ранее функционировало как отдельное подразделение СОГГЛ. В начале 2016 года оно было реорганизовано в структурную единицу Игналинского подразделения.
К СОБ перейдут от пограничников 280 штатных единиц, строения, транспорт, вооружение.
Ключевые слова: финансирование, ИАЭС, охрана, минэнерго, подчинение
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