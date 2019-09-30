Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Показатель экономических оценок в сентябре, по сравнению с августом, понизился на 1 пункт до 9%, сообщает Департамент статистики Литвы.



За месяц показатель доверия в секторе строительства упал на 5 процентных пунктов, в секторе торговли и потребительского доверия - на 3 процентных пункта, в промышленности - на 2 процентных пункта. Индикатор доверия в сфере услуг увеличился на 1 процентный пункт.



В сентябре показатель экономической оценки остался неизменным по сравнению с сентябрём 2018 года.



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Экспорт литовских услуг во втором квартале этого года достиг 3 млрд евро, импорт составил 1,767 млрд евро, или соответственно на 22,8% и 16,7% больше, чем в апреле-июне 2018 года.



Профицит баланса услуг увеличился в этом году на 32,8% по сравнению со вторым кварталом 2018 года - до 1,2 млрд евро, и составил 10,2% валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики. Показатель экономических оценок в сентябре, по сравнению с августом, понизился на 1 пункт до 9%, сообщает Департамент статистики Литвы.За месяц показатель доверия в секторе строительства упал на 5 процентных пунктов, в секторе торговли и потребительского доверия - на 3 процентных пункта, в промышленности - на 2 процентных пункта. Индикатор доверия в сфере услуг увеличился на 1 процентный пункт.В сентябре показатель экономической оценки остался неизменным по сравнению с сентябрём 2018 года.* * *Экспорт литовских услуг во втором квартале этого года достиг 3 млрд евро, импорт составил 1,767 млрд евро, или соответственно на 22,8% и 16,7% больше, чем в апреле-июне 2018 года.Профицит баланса услуг увеличился в этом году на 32,8% по сравнению со вторым кварталом 2018 года - до 1,2 млрд евро, и составил 10,2% валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики. Больше всего во втором квартале, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, выросли экспорт прочих бизнес-услуг (51,2%) и импорт строительных услуг (96,3%) .



На транспортные услуги пришлась наибольшая доля экспорта и импорта услуг (58,4% и 50,2% соответственно). Во втором квартале этого года наибольший профицит (666,1 млн евро) был на балансе автотранспортных услуг, а наибольший дефицит (74,3 млн евро) - на балансе морских транспортных услуг.



Во втором квартале основным экспортным партнёром Литвы в сфере услуг была Германия. Экспорт в эту страну увеличился за год на 25,3%, при этом наибольшая доля экспорта в Германию приходится на транспорт (70,3%) и поездки (9,5%).



Польша была основным партнёром в импорте услуг. Импорт из этой страны увеличился за год на 24,5%. Транспортные и туристические услуги составили наибольшую долю импорта услуг из Польши (64,8% и 24,0% соответственно).



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Государственная компания Klaipedos nafta продала свои доли в крупнейшем в мире бункеровочном судне для сжиженного природного газа (СПГ) Kairos немецкой компании Nauticor.



Соглашение, вступившее в силу в понедельник, предусматривает, что SGD Logistics, дочерняя компания Klaipedos nafta, передаст 10% акций компании Nauticor акции предприятия Blue LNG. Вследствие этого Nauticor стала единственным акционером Blue LNG.



Kairos, которое в двух резервуарах может перевозить до 7,5 тыс. т кубометров сжиженного природного газа, используется для перевалки газа с Клайпедского терминала СПГ на распределительную станцию ​​СПГ у ворот порта.



Klaipedos nafta не стала комментировать сумму сделки, мотивируя это её конфиденциальностью.



Объясняя решение о передаче акций компании Nauticor, Арунас Молис, директор Клайпедской службы СПГ Klaipedos nafta, сказал, что ситуация, по сравнению с предыдущими годами, на рынке изменилась.



"В последние годы в регионе появились новые возможности транспортировки СПГ и несколько судов, оказывающих транспортные и бункеровочные услуги СПГ. Это позволяет нам обеспечить безопасность цепочки поставок СПГ нашим клиентам с помощью услуг перевозчиков СПГ в регионе", - прокомментировал BNS положение А.Молис.



Он заверил, что Kairos сможет предоставлять услуги в Клайпеде в будущем.



117-метровое судно Kairos, которое ходит под кипрским флагом, впервые пришвартовалось к Клайпедскому терминалу в начале января. Всего оно в литовском порту осуществило 9 перевалочных операций.



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Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Литве в конце июня достигали 17,4 млрд евро и были на 4,6% больше, чем год назад. Накопленные ПИИ составили 37,2% валового внутреннего продукта страны (ВВП).



Средний объём прямых иностранных инвестиций на душу населения составил 6238 евро (5940 евро на конец июня - 2018 года). Крупнейшими инвесторами являются Швеция, Эстония и Нидерланды, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики страны.



По предварительным данным, поток ПИИ во втором квартале составил 419,2 млн евро, что в 3,1 раза больше, чем год назад.



Наибольший приток капиталовложений пришёлся на инвесторов из Эстонии (189,5 млн евро), Финляндии (73,1 млн евро) и Франции (64,7 млн ​​евро) зарегистрировали . Наибольшие отрицательные потоки были зафиксированы в компаниях Великобритании (минус 45,5 млн евро), Польши (минус 42,5 млн евро) и Кипра (минус 39,1 млн евро).



По видам деятельности наибольшие потоки приходились на предприятия профессиональной, научной и технической деятельности (112,9 млн евро), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (107,6 млн евро). Наибольшие отрицательные потоки были на предприятиях обрабатывающей промышленности (минус 86,8 млн евро).



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По предварительным данным, накопленные прямые литовских инвесторов за рубежом на конец июня составили 4,1 млрд евро, т.е. на 1,4 млн евро больше, чем в конце июня 2018 года.



Инвестиции в странах Европейского союза (ЕС) составили 88,9%, а в странах еврозоны - 70,5%, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики.



Во втором квартале поток ПИ за рубежом составил 44,3 млн евро. Наибольшие потоки были зарегистрированы на Мальте (38 млн евро), Беларуси (9 млн евро) и Латвии (7,6 млн евро). Это было связано с увеличением инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность (44,8 млн евро).



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Группа предприятий бумажной и деревообрабатывающей промышленности Grigeo отозвала проект инвестфонда Invalda INVL, одной из крупнейших групп по управлению активами в Прибалтике, по инвестиции 30 млн евро в картонный бизнес Grigeo.



Сделка отозвана в связи с изменением инвестиционной стратегии Grigeo, сообщила компания через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq. Grigeo за это заплатит фонду Invalda INVL 1 млн евро.



Гинтаутас Пангонис, президент и главный владелец Grigeo, решение о закрытии сделки не комментирует.



"Мы прервали эту сделку по собственной инициативе, так как наша инвестиционная стратегия изменилась. Я не могу комментировать это в настоящее время", - сказал Пангонис BNS.



Он сказал, что Grigeo в настоящее время ни с какими другими инвесторами переговоров не ведёт.



Инвестиционное и акционерное соглашение, подписанное 10 июня, предусматривает, что BSGF Salvus, дочернее предприятие фонда частного капитала INVL Baltic Sea Growth Fund, которым управляет INVL Asset Management, в два этапа приобретёт до 49,99% акций принадлежащей Grigeo фирмы Grigeo investicijų valdymas. В последнюю входят дочерние предприятия Grigeo: в Литве - Grigeo Klaipėda, Grigeo Recycling, Grigeo Packaging; в Латвии - Grigeo Recycling и в Украине - Mena Pak.



Учреждё нный в июне 2018 года Фонд INVL Baltic Sea Growth Fund стремится инвестировать в предприятия со средней капитализацией с привлекательным соотношением риска и доходности, предоставляя им капитал. В феврале этого года, привлекший 106 млн евро фонд INVL Baltic Growth Fund стал крупнейшим фондом частного капитала в странах Балтии.



Акции Grigeo котируются в Основном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



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Уровень безработицы в Литве в августе был выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), сообщает Евростат.



Согласно данным статистического бюро ЕС, уровень безработицы в Литве увеличился на 0,5 пункта за год, за месяц - на 0,2 пункта до 6,6% в августе.



По всему ЕС за год этот показатель снизился на 0,5 пункта до 6,2%, за месяц - на 0,1 пункта.



Безработица среди молодых людей в возрасте до 25 лет в Литве увеличилась на 2,4 пункта до 12,3%, в целом по ЕС она составляла 14,2%, т.е. на 0,9 пункта ниже, чем год назад.



Уровень безработицы в Латвии понизился за год на 0,7 пункта, за месяц - на 0,1 пункта до 6,4%. Эстония не предоставила в Евростат последние данные.



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Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger начала строительство в Каунасском районе, в деревне Тиркилишкяй фабрики соусов и логистического центра. Планируется, что инвестиции составят около 15 млн евро.



Фабрика должна заработать в начале 2021 года, сообщает предприятие.



Директор по международному развитию Hesburger Ева Салмела сказала, что сейчас все соусы производятся в Финляндии. Плошадь новой фабрики составит порядка 5,6 тыс. кв. метров, поначалу ее мощности составят около 1000 тонн майонеза и других соусов в год.



Открытие новой фабрики и логистического центра позволит создать 20 новых рабочих мест, число которых за пять лет планируется удвоить.



За этот год в развитие Hesburger в Литве планируется инвестировать 5 млн евро, намечается открыть 7 новых ресторанов.



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Косвенно контролируемый предпринимателем Нериюсом Нумавичюсом управляющий розничными торговыми сетями Maxima grupe в первом полугодии нынешнего года заработал 39,335 млн евро консолидированной чистой прибыли – на 24,5% меньше, чем в январе-июне прошлого года (52,129 млн евро).



Консолидированные доходы группы от продаж в этом году составили 1,926 млрд евро и были на 23,9% меньше, чем в первом полугодии 2018 года (1,554 млрд евро), говорится в отчете Maximos grupe за шесть месяцев.



"Рост выручки большей частью обусловлен развитием группы в Польше, однако снижение прибыльности группы обусловлено ухудшением результатов в Литве и Эстонии", – сказал для пресс-релиза финансовый менеджер Maximos grupe Виталиюс Раковскис.



Доходы Maximos grupe от розничной торговли в Польше в этом году возросли в 3,3 раза до 423,93 млн евро, рост обусловлен приобретением сети розничной торговли Stokrotka в апреле 2018 года.



Доходы группы от розничной торговли в странах Балтии выросли на 4,6%. Преимущественно это обусловлено стремительным развитием в Латвии, где выручка увеличилась на 8,2%, тогда как выручка в Литве и Эстонии увеличилась на 3,9% и 1,3% соответственно.



Консолидированная прибыль Maximos grupe до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в этом году составила 142,184 млн евро – на 48% больше, чем в январе-июне прошлого года (96,097 млн евро). Если исключить связанные с арендой имущества изменения международного стандарта финансовой отчетности, то показатель группы EBITDA за год снизился на 1,7%.



Maxima grupe принадлежат сети Maxima (страны Балтии), Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и электронный магазин продуктов питания Barbora, действующий в странах Балтии.



Единственным акционером Maximos grupe является контролируемая Н. Нумавичюсом компания Vilniaus prekyba.



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Для компании Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) будет доставлен еще один крупный груз СПГ.



Предприятие заказало услуги регазификации судна-газовоза, подтвердил в понедельник BNS глава Отдела по торговле природным газом Imlitex Доминикас Крижявичюс. Он ранее упоминал, что компания в первой половине октября ожидает груз почти 1 тераватт-часов газа от поставщика, который не был назван.



Первый груз СПГ через терминал был доставлен Imlitex в июне – около 142 тыс. кубометров СПГ было доставлено из Норвегии, где находится завод Equinor. В конце июля пришел и небольшой груз газа от российской газовой компании "Новатэк" из Высоцка (10 тыс. кубометров).



По подсчетам BNS, в новом газовом году, который начнется 1 октября и будет продолжаться до конца сентября следующего года, пока планируется регазифицировать 10,894 тераватт-часов (примерно 11 больших газовозов).



По данным BNS, среди заказчиков мощностей ТСПГ, помимо Imlitex – компания Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas) и производитель удобрений Achema“.



В завершающемся в понедельник 2019 газовом году терминалом будут пользоваться все эти три компании и четвертая – эстонский энергетический концерн Eesti Energia. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 51 раз Комментарии