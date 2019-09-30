БелАЭС - боль патриотов Литвы 🔊 Воспроизвести



Оппозиционный Союз Отечества-христианские демократы Литвы в субботу обратились к главе государства по вопросу строящейся в Беларуси Островецкой атомной электростанции (АЭС).



Консерваторы утверждают, что возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью может стать угрозой национальной безопасности.



"Мы объявляем тревогу в связи с проясняющейся большой угрозой национальной безопасности и суверенитету из-за признаков капитуляции, свидетельствующих о том, что Островецкая электростанция в Литве постепенно легализуется лицами, ответственными за формирование официальной внешней политики, и исполнителями", - говорится в письме.



Они требуют, чтобы Островецкая АЭС не была введена в эксплуатацию, чтобы незамедлительно было выполнено отключение от так называемого кольца БРЭЛЛ, чтобы дипломатическимие средствами добивались принятия единой позиции стран Балтии и Европейского союза по недопущению попадания электроэнергии с Островецкой АЭС на рынки этих стран. Оппозиционный Союз Отечества-христианские демократы Литвы в субботу обратились к главе государства по вопросу строящейся в Беларуси Островецкой атомной электростанции (АЭС).Консерваторы утверждают, что возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью может стать угрозой национальной безопасности."Мы объявляем тревогу в связи с проясняющейся большой угрозой национальной безопасности и суверенитету из-за признаков капитуляции, свидетельствующих о том, что Островецкая электростанция в Литве постепенно легализуется лицами, ответственными за формирование официальной внешней политики, и исполнителями", - говорится в письме.Они требуют, чтобы Островецкая АЭС не была введена в эксплуатацию, чтобы незамедлительно было выполнено отключение от так называемого кольца БРЭЛЛ, чтобы дипломатическимие средствами добивались принятия единой позиции стран Балтии и Европейского союза по недопущению попадания электроэнергии с Островецкой АЭС на рынки этих стран. * * *



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс должен уйти в отставку, если именно он несёт ответственность за чересчур малые усилия по защите национальных интересов в отношении Островецкой АЭС, считает лидер консерваторов Габриелюс Ландсбергис.



"Очевидно, что было слишком мало дипломатической работы, слишком мало усилий, и это не было воспринято всерьез. Если это ответственность Л.Линкявичюса как министра, то мы считаем, что он должен уйти в отставку", - заявил Ландсбергис журналистам на заседании совета партии в субботу.



На прошлой неделе консерваторы объявили о созыве внеочередного заседания Комитета по иностранным делам сейма, посвящённого встрече Линкявичюса с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.



"Мы будем требовать ответов. Я лично считаю, что, насколько я знаком с системой иностранных дел, я знаю, что никаких шагов предпринято не было, смотрели через пальцы, и наша дипломатия была протокольной. Едешь, ставишь галочку, но это не было борьбой, что у нас есть партнёры и конкретные действия по предотвращению Островецкой АЭС", - сказал лидер консерваторов.



Оппозиционный Союз Отечества-христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) в субботу обратились к главе государства по вопросу строящейся в Беларуси Островецкой атомной электростанции (АЭС).



В обращении, адресованном президенту Гитанасу Науседе, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, спикеру сейма Викторасу Пранцкетису и министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу, консерваторы говорят, что возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью и встреча министров иностранных дел этих стран в Нью-Йорке в среду представляют угрозу национальной безопасности.



Они опасаются, что Литва может изменить свою позицию и прекратить блокировать соглашение о сотрудничестве Европейского союза с Беларусью. инф.Обзор bns.lt Категории: в Европе, экономика, политика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии