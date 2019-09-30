Загрузка... Фильм литовского режиссёра признан лучшим на Афинском кинофестивале 🔊 Воспроизвести



Фильм режиссёра Каролиса Каупиниса "Nova Lituania" (Новая Литва) признан лучшим на Афинском международном кинофестивале.



Этот фильм - нетипичное историческое повествование об усилиях литовского профессора географии, который в межвоенный период пытался выстроить резервное государство и спасти страну от погибели.



Главные роли в фильме сыграли Александрас Казанавичюс, Вайдотас Мартинайтис, Валентинас Масальскис, Раса Самуолите, Эгле Габренайте, Юлюс Жалакявичюс, Паулюс Пинигис и другие.



Фильм литовского режиссера, наряду с ещё одиннадцатью фильмами со всего мира, участвовал в главной международной программе фестиваля.



Эта программа предназначена для первых и вторых режиссёрских фильмов.



Международный кинофестиваль в Афинах проходил 18-29 сентября. Фильм режиссёра Каролиса Каупиниса "Nova Lituania" (Новая Литва) признан лучшим на Афинском международном кинофестивале.Этот фильм - нетипичное историческое повествование об усилиях литовского профессора географии, который в межвоенный период пытался выстроить резервное государство и спасти страну от погибели.Главные роли в фильме сыграли Александрас Казанавичюс, Вайдотас Мартинайтис, Валентинас Масальскис, Раса Самуолите, Эгле Габренайте, Юлюс Жалакявичюс, Паулюс Пинигис и другие.Фильм литовского режиссера, наряду с ещё одиннадцатью фильмами со всего мира, участвовал в главной международной программе фестиваля.Эта программа предназначена для первых и вторых режиссёрских фильмов.Международный кинофестиваль в Афинах проходил 18-29 сентября. Загрузка... BNS Категории: культура, в Европе Ключевые слова: фильм, кинофестиваль, Афины География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии