Франция простилась с Жаком Шираком /видео/ 🔊 Воспроизвести



Во Франции прощаются с экс-президентом Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября на 87-м году жизни. Он будет похоронен в Париже на кладбище в районе Монпарнас. Панихиду посетят около 30 мировых лидеров, среди них — Владимир Путин. А вот Дональда Трампа на церемонии не будет, как и президента Украины Владимира Зеленского.



30 сентября во Франции - день национального траура, страна прощается с Жаком Шираком. Тысячи французов, для которых он стал лучшим руководителем Пятой республики за все время ее существования, отдали дань памяти бывшему президенту во время гражданской панихиды.



Строгая и торжественно печальная церемония. Пятая Республика отдает воинские почести своему лидеру. Жак Ширак был ветераном Алжира. Последним из президентов Франции, заставшим Вторую мировую войну, передает Во Франции прощаются с экс-президентом Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября на 87-м году жизни. Он будет похоронен в Париже на кладбище в районе Монпарнас. Панихиду посетят около 30 мировых лидеров, среди них — Владимир Путин. А вот Дональда Трампа на церемонии не будет, как и президента Украины Владимира Зеленского.30 сентября во Франции - день национального траура, страна прощается с Жаком Шираком. Тысячи французов, для которых он стал лучшим руководителем Пятой республики за все время ее существования, отдали дань памяти бывшему президенту во время гражданской панихиды.Строгая и торжественно печальная церемония. Пятая Республика отдает воинские почести своему лидеру. Жак Ширак был ветераном Алжира. Последним из президентов Франции, заставшим Вторую мировую войну, передает "ТВ Центр"



Народная церемония прощания с Шираком началась в Доме Инвалидов в воскресенье. Очередь у Дома Инвалидов выстраивается с утра воскресенья. И не расходится вплоть до 6 утра понедельника. Тронутая таким внимаем, к мемориальному комплексу приезжает дочь Ширака Клод.



Сказать спасибо пришли тысячи человек. Под музыку Баха и голос самого Ширака - из динамиков звучат отрывки его выступлений - люди часами ждут, чтобы отдать дань памяти одному из самых любимых президентов Франции.



"Он искренне любил Францию и французов. Он был близок каждому: инженерам и соцработникам. Буржуа и малообеспеченным. Мне очень жаль, что он ушел от нас", - сказал житель Франции, пришедший на церемонию прощания.



Человек и политик глобального масштаба. Мэр Парижа, трижды министр, дважды премьер. Он начинал свою карьеру в 62-м, при генерале Де Голле. В 95-м, став президентом, вновь напомнил миру об идеях голлизма. Франция - независимая в своей внешней политике. Франция, верящая в свою историческую миссию. Такой ее видел Ширак. Такой показал миру.



А ведь мог бы стать литературным переводчиком. Вдохновленный учителем русского, Ширак в молодости перевел “Евгения Онегина”. И даже разослал рукопись в ряд крупных издательств. Правда, отклика не получил. Но любовь к нашей культуре Ширак пронес через всю жизнь.



Называл Россию другом своей страны. Гордился теплыми отношениями с Владимиром Путиным. Они общались на "ты". Вместе рыбачили. И, конечно, много говорили о ситуации в мире.



Президент России в понедельник примет участие в траурной панихиде. Она пройдет в Соборе Сан-Сюльпис. В числе приглашенных 80 действующих и бывших глав государств. В том числе президенты Италии и Германии, премьер Бельгии, глава Еврокомисии, премьер Венгрии, король Иордании.



В Париж приедут бывший канцлер Германии Герхард Шредер и экс-президент США Билл Клинтон. Официальная же делегация США по распоряжению Дональда Трампа будет представлена послом Вашингтона во Франции.



Церемонию возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон. После траурных мероприятий он проведет обед с главами иностранных государств и правительств. По пути в Сан-Сюльпис похоронный кортеж проедет по центру города. Чтобы Париж и Франция смогли еще раз проститься с Жаком Шираком, которого французы по последним опросом называют одним из лучших президентов Пятой республики. Жак Ширак стал не просто страницей. Большой главой в ее истории. Народная церемония прощания с Шираком началась в Доме Инвалидов в воскресенье. Очередь у Дома Инвалидов выстраивается с утра воскресенья. И не расходится вплоть до 6 утра понедельника. Тронутая таким внимаем, к мемориальному комплексу приезжает дочь Ширака Клод.Сказать спасибо пришли тысячи человек. Под музыку Баха и голос самого Ширака - из динамиков звучат отрывки его выступлений - люди часами ждут, чтобы отдать дань памяти одному из самых любимых президентов Франции."Он искренне любил Францию и французов. Он был близок каждому: инженерам и соцработникам. Буржуа и малообеспеченным. Мне очень жаль, что он ушел от нас", - сказал житель Франции, пришедший на церемонию прощания.Человек и политик глобального масштаба. Мэр Парижа, трижды министр, дважды премьер. Он начинал свою карьеру в 62-м, при генерале Де Голле. В 95-м, став президентом, вновь напомнил миру об идеях голлизма. Франция - независимая в своей внешней политике. Франция, верящая в свою историческую миссию. Такой ее видел Ширак. Такой показал миру.А ведь мог бы стать литературным переводчиком. Вдохновленный учителем русского, Ширак в молодости перевел “Евгения Онегина”. И даже разослал рукопись в ряд крупных издательств. Правда, отклика не получил. Но любовь к нашей культуре Ширак пронес через всю жизнь.Называл Россию другом своей страны. Гордился теплыми отношениями с Владимиром Путиным. Они общались на "ты". Вместе рыбачили. И, конечно, много говорили о ситуации в мире.Президент России в понедельник примет участие в траурной панихиде. Она пройдет в Соборе Сан-Сюльпис. В числе приглашенных 80 действующих и бывших глав государств. В том числе президенты Италии и Германии, премьер Бельгии, глава Еврокомисии, премьер Венгрии, король Иордании.В Париж приедут бывший канцлер Германии Герхард Шредер и экс-президент США Билл Клинтон. Официальная же делегация США по распоряжению Дональда Трампа будет представлена послом Вашингтона во Франции.Церемонию возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон. После траурных мероприятий он проведет обед с главами иностранных государств и правительств. По пути в Сан-Сюльпис похоронный кортеж проедет по центру города. Чтобы Париж и Франция смогли еще раз проститься с Жаком Шираком, которого французы по последним опросом называют одним из лучших президентов Пятой республики. Жак Ширак стал не просто страницей. Большой главой в ее истории. tvc.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: похороны, Жак Ширак, Франция — статья прочитана 105 раз Комментарии