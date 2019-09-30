По своим местам

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В календаре литовского футбольного первенства остаётся всё меньше игр до завершения четвёртого круга и все меньше – отложенных встреч, не сыгранных в своё время из-за участия действующего чемпиона в еврокубках.



«Судува», не особо напрягаясь, ликвидировала образовавшийся разрыв между командой из Мариямполе и вильнюсским «Жальгирисом». Попутно чемпион в минувшее воскресенье завладел Кубком Литвы, обыграв в Утяне команду из первой лиги – «Бангу» из Гаргждай – со счётом 4:0. Кстати, «Судува» вновь стала обладателем кубка спустя десять лет после своего предыдущего успеха в этом турнире.



А на «заднем фоне» «Панявежис» и «Кауно Жальгирс» снова устроили перестрелку. Сначала хозяева, проигрывая 0:2, сравняли счёт, а затем и вышли вперёд, но гостям всё-таки потом удалось забить ещё один гол. «Судува», не особо напрягаясь, ликвидировала образовавшийся разрыв между командой из Мариямполе и вильнюсским «Жальгирисом». Попутно чемпион в минувшее воскресенье завладел Кубком Литвы, обыграв в Утяне команду из первой лиги – «Бангу» из Гаргждай – со счётом 4:0. Кстати, «Судува» вновь стала обладателем кубка спустя десять лет после своего предыдущего успеха в этом турнире.А на «заднем фоне» «Панявежис» и «Кауно Жальгирс» снова устроили перестрелку. Сначала хозяева, проигрывая 0:2, сравняли счёт, а затем и вышли вперёд, но гостям всё-таки потом удалось забить ещё один гол. Чемпионат Литвы по футболу-2019



25-й тур



«Паланга» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:3 (голы: В.Боровскис, 3, «Ритеряй», в свои ворота – Т.Моффи, 25, 40, 52). 115 зрителей.



«Стумбрас» (Каунас) – «Судува» (Мариямполе) – 0:3 (техническое поражение).



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Атлантас» (Клайпеда) – 4:0 (П.Баравикас, 25, Л.Паукште, 35, «Атлантас» - в свои ворота, Т.Киш, 59, 68 – с пен.). 300 зрителей.



«Панявежис» – «Кауно Жальгирис» – 3:3 (С.Васкес, 66, П.Бордон, 70, В.Гашпуйтис, 75 - Л.Пилибайтис, 9, С.Урбис, 51, Ю.Бушман, 80). 250 зрителей.



Второго октября будет сыгран отложенный матч 20-го тура «Судува» – «Паланга».



Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 21 гол, 2. Терем Моффи («Ритеряй») – 13, 3. Ливиу Антал («Жальгирис») – 12, 4-5. Михрет Топчагич («Судува»), Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») – по 10 голов.



Турнирное положение: 1. «Жальгирис» - 59 очков (после 24 игр), 2. «Судува» - 57 (22), 3. «Ритеряй» – 42 (24), 4. «Кауно Жальгирис» - 40 (25), 5. «Панявежис» - 30 (25), 6. «Атлантас» - 22 (25), 7. «Стумбрас» - 15 (25), 8. «Паланга» - 13 (24).



В 26-м туре на 5 октября запланированы следующие встречи: «Кауно Жальгирис» - «Жальгирис», «Атлантас» - «Ритеряй», «Судува» – «Панявежис».



«Паланга» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:3 (голы: В.Боровскис, 3, «Ритеряй», в свои ворота – Т.Моффи, 25, 40, 52). 115 зрителей.«Стумбрас» (Каунас) – «Судува» (Мариямполе) – 0:3 (техническое поражение).«Жальгирис» (Вильнюс) – «Атлантас» (Клайпеда) – 4:0 (П.Баравикас, 25, Л.Паукште, 35, «Атлантас» - в свои ворота, Т.Киш, 59, 68 – с пен.). 300 зрителей.«Панявежис» – «Кауно Жальгирис» – 3:3 (С.Васкес, 66, П.Бордон, 70, В.Гашпуйтис, 75 - Л.Пилибайтис, 9, С.Урбис, 51, Ю.Бушман, 80). 250 зрителей.1. Томислав Киш («Жальгирис») – 21 гол, 2. Терем Моффи («Ритеряй») – 13, 3. Ливиу Антал («Жальгирис») – 12, 4-5. Михрет Топчагич («Судува»), Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») – по 10 голов.1. «Жальгирис» - 59 очков (после 24 игр), 2. «Судува» - 57 (22), 3. «Ритеряй» – 42 (24), 4. «Кауно Жальгирис» - 40 (25), 5. «Панявежис» - 30 (25), 6. «Атлантас» - 22 (25), 7. «Стумбрас» - 15 (25), 8. «Паланга» - 13 (24). Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 79 раз Комментарии