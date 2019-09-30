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Литовские солдаты будут учиться уничтожать воздушные цели над Балтийским морем
В понедельник на берегу Балтийского моря начнутся учения боевой стрельбы по воздушным целям Gintarinė strėlė 2019/2 (Янтарная стрела 2019/2).
Как сообщили в министерстве обороны, военнослужащие батальона противовоздушной обороны с палубы судна ВМС N42 Jotvingis будут проводить боевые стрельбы по воздушным целям из комплекса ПВО RBS-70.
Учения пройдут в литовских территориальных водах Балтийского моря, недалеко от Юодкранте, и продлятся до 11 октября.
Цель данных учений - оценить готовность пользователей батарей ПВО уничтожать воздушные цели из комплекса ПВО RBS-70.
География: Литва
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