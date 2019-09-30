Литовские солдаты будут учиться уничтожать воздушные цели над Балтийским морем 🔊 Воспроизвести



В понедельник на берегу Балтийского моря начнутся учения боевой стрельбы по воздушным целям Gintarinė strėlė 2019/2 (Янтарная стрела 2019/2).



Как сообщили в министерстве обороны, военнослужащие батальона противовоздушной обороны с палубы судна ВМС N42 Jotvingis будут проводить боевые стрельбы по воздушным целям из комплекса ПВО RBS-70.



Учения пройдут в литовских территориальных водах Балтийского моря, недалеко от Юодкранте, и продлятся до 11 октября.



Цель данных учений - оценить готовность пользователей батарей ПВО уничтожать воздушные цели из комплекса ПВО RBS-70. В понедельник на берегу Балтийского моря начнутся учения боевой стрельбы по воздушным целям Gintarinė strėlė 2019/2 (Янтарная стрела 2019/2).Как сообщили в министерстве обороны, военнослужащие батальона противовоздушной обороны с палубы судна ВМС N42 Jotvingis будут проводить боевые стрельбы по воздушным целям из комплекса ПВО RBS-70.Учения пройдут в литовских территориальных водах Балтийского моря, недалеко от Юодкранте, и продлятся до 11 октября.Цель данных учений - оценить готовность пользователей батарей ПВО уничтожать воздушные цели из комплекса ПВО RBS-70. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Балтия, нато, учения География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии