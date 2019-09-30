Загрузка... Жертва секс-преступлений Эпштейна обвинила в причастности к ним принца Эндрю 🔊 Воспроизвести NBC Image caption Вирджиния Джуффре в специальном выпуске программы Dateline рассказала, что ее "привезли" специально для принца



Американка Вирджиния Джуффре, ранее заявлявшая, что у нее в 17-летнем возрасте был секс с принцем Эндрю, в интервью американскому телеканалу NBC News рассказала, что ее "привезли" специально для принца, передает



Джуффре, в прошлом носившая фамилию Робертс, в интервью описала его как "растлителя" и "одного из участников" вечеринок, которые устраивал американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству. Американка Вирджиния Джуффре, ранее заявлявшая, что у нее в 17-летнем возрасте был секс с принцем Эндрю, в интервью американскому телеканалу NBC News рассказала, что ее "привезли" специально для принца, передает ВВС Джуффре, в прошлом носившая фамилию Робертс, в интервью описала его как "растлителя" и "одного из участников" вечеринок, которые устраивал американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству.



Герцог Йоркский, средний сын королевы Елизаветы, отрицает, что у него был "какой-либо сексуальный контакт или отношения" с Джуффре. Эти слова содержались в официальном заявлении Букингемского дворца, сделанном от имени принца, где также говорилось, что эти обвинения "ложны и не имеют под собой никаких оснований".



Вирджиния Джуффре и еще несколько женщин утверждают, что все они стали жертвами финансиста Джеффри Эпштейна, который принуждал несовершеннолетних к проституции.



Джуффре заявляет, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю.



В августе этого года принц Эндрю распространил два заявления, сказав, что "потрясен" сообщениями о преступном поведении Эпштейна, однако сам он за "недолгое время" их знакомства никогда не замечал за ним ничего такого, что в итоге привело к аресту Эпштейна.



"Сделай ему то, что ты делаешь Эпштейну"



35-летняя Вирджиния Джуффре - одна из шести женщин, давших интервью программе Dateline телеканала NBC News по поводу сексуальных преступлений Эпштейна.



Она рассказала, что ее подписала на работу приятельница Эпштейна Жислен Максвелл в то лето, когда Джуффре работала в раздевалке роскошного курортного комплекса Мар-а-Лаго во Флориде, которым владеет Дональд Трамп, ныне президент США.



Жислен Максвелл, дочь бывшего британского медиамагната Роберта Максвелла, погибшего в 1991 году при невыясненных обстоятельствах, после чего вскрылись многочисленные финансовые злоупотребления в его компаниях, неоднократно отрицала все обвинения в свой адрес.



Вирджиния Джуффре в интервью программе Dateline сказала следующее: "Я была такая молодая, когда первый раз попала в Лондон. Жислен разбудила меня однажды утром и сказала: "Ты сегодня встретишься с принцем". Я до того момента не знала, что меня привезли специально для этого принца".



VIRGINIA ROBERTS Image caption Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю в лондонском доме Жислен Максвелл (стоит позади) в 2001 году



По словам Джуффре, ее доставили в клуб Tramp, где в зале для VIP-гостей принц Эндрю угостил ее алкоголем, вероятно, водкой.



Принц просил ее станцевать, а затем они втроем - принц Эндрю, Жислен Максвелл и 17-летняя Вирджиния - вернулись в дом Максвелл.



Джуффре рассказала, что Максвелл сказала ей: "Он поедет к нам домой, и я хочу, чтобы ты сделала ему то, что ты делаешь Эпштейну".



По словам Джуффре, секс начался в ванной, а затем продолжился в спальне.



"Он не был груб, ничего такого, просто сказал "спасибо" и еще какие-то такие приятные слова и ушёл, - сказала женщина. - Я просто поверить не могла, что даже член королевской семьи в этом участвовал".



Ранее Вирджиния Джуффре заявляла, что секс с герцогом Йоркским у нее был три раза: второй раз произошел в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и третий в его поместье на Карибских островах.



Говоря о принце Эндрю, женщина сказала: "Он отрицает, что это было, и он будет продолжать это отрицать, но он-то знает правду и я ее знаю".



Она отвергла предположения о том, что ею движет желание получить компенсацию, сказав, что в связи с истечением срока давности она не может подать официальный иск.



REUTERS Image caption Миллиардера Эпштейна в июле 2019 года обвинили в продаже людей в сексуальное рабство и подкупе потенциальных свидетелей, ему грозило до 45 лет тюремного заключения



"Одноразовые"



Ранее Герцог Йоркский заявлял, что познакомился с Эпштейном в 1999 году, когда тот был управляющим хедж-фонда.



Жислен Максвелл, которую Эпштейн называл своей "лучшей подругой", неоднократно была запечатлена на фотографиях вместе с принцем Эндрю на различных светских раутах.



Эпштейн и Максвелл также были сфотографированы вместе во время охоты на фазанов в королевском поместье в Норфолке.



В 2010 году, уже после того как Эпштейна осудили (всего на 18 месяцев) за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, принц Эндрю вновь был сфотографирован вместе с ним в нью-йоркском Центральном парке.



Есть также кадры, сделанные примерно в это же время, на которых принц Эндрю виден внутри особняка Эпштейна.



Журналисты телеканала NBC также поговорили с одной британкой, Ануской де Георгиу, которая также обвиняет Эпштейна в сексуальном преступлении.



В интервью она рассказала, что совершенное над ней насилие привело к тому, что она жила, ощущая себя "в изоляции, под гнетом тайны и стыда", однако возможность рассказать об этом открыто вместе с другими жертвами растления, пострадавшими от Эпштейна, установила между ними особую связь.



"Джеффри думал, что мы одноразовые, и он нас всех выбрасывал. А теперь посмотрите, кто устоял", - сказала де Георгиу. Ранее Джуффре говорила, что принц вступил с ней в связь в ванной комнате в одном лондонском доме, где она была запечатлена на фотографии вместе с принцем Эндрю.Герцог Йоркский, средний сын королевы Елизаветы, отрицает, что у него был "какой-либо сексуальный контакт или отношения" с Джуффре. Эти слова содержались в официальном заявлении Букингемского дворца, сделанном от имени принца, где также говорилось, что эти обвинения "ложны и не имеют под собой никаких оснований".Вирджиния Джуффре и еще несколько женщин утверждают, что все они стали жертвами финансиста Джеффри Эпштейна, который принуждал несовершеннолетних к проституции.Джуффре заявляет, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю.В августе этого года принц Эндрю распространил два заявления, сказав, что "потрясен" сообщениями о преступном поведении Эпштейна, однако сам он за "недолгое время" их знакомства никогда не замечал за ним ничего такого, что в итоге привело к аресту Эпштейна.35-летняя Вирджиния Джуффре - одна из шести женщин, давших интервью программе Dateline телеканала NBC News по поводу сексуальных преступлений Эпштейна.Она рассказала, что ее подписала на работу приятельница Эпштейна Жислен Максвелл в то лето, когда Джуффре работала в раздевалке роскошного курортного комплекса Мар-а-Лаго во Флориде, которым владеет Дональд Трамп, ныне президент США.Жислен Максвелл, дочь бывшего британского медиамагната Роберта Максвелла, погибшего в 1991 году при невыясненных обстоятельствах, после чего вскрылись многочисленные финансовые злоупотребления в его компаниях, неоднократно отрицала все обвинения в свой адрес.Вирджиния Джуффре в интервью программе Dateline сказала следующее: "Я была такая молодая, когда первый раз попала в Лондон. Жислен разбудила меня однажды утром и сказала: "Ты сегодня встретишься с принцем". Я до того момента не знала, что меня привезли специально для этого принца".По словам Джуффре, ее доставили в клуб Tramp, где в зале для VIP-гостей принц Эндрю угостил ее алкоголем, вероятно, водкой.Принц просил ее станцевать, а затем они втроем - принц Эндрю, Жислен Максвелл и 17-летняя Вирджиния - вернулись в дом Максвелл.Джуффре рассказала, что Максвелл сказала ей: "Он поедет к нам домой, и я хочу, чтобы ты сделала ему то, что ты делаешь Эпштейну".По словам Джуффре, секс начался в ванной, а затем продолжился в спальне."Он не был груб, ничего такого, просто сказал "спасибо" и еще какие-то такие приятные слова и ушёл, - сказала женщина. - Я просто поверить не могла, что даже член королевской семьи в этом участвовал".Ранее Вирджиния Джуффре заявляла, что секс с герцогом Йоркским у нее был три раза: второй раз произошел в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и третий в его поместье на Карибских островах.Говоря о принце Эндрю, женщина сказала: "Он отрицает, что это было, и он будет продолжать это отрицать, но он-то знает правду и я ее знаю".Она отвергла предположения о том, что ею движет желание получить компенсацию, сказав, что в связи с истечением срока давности она не может подать официальный иск.Ранее Герцог Йоркский заявлял, что познакомился с Эпштейном в 1999 году, когда тот был управляющим хедж-фонда.Жислен Максвелл, которую Эпштейн называл своей "лучшей подругой", неоднократно была запечатлена на фотографиях вместе с принцем Эндрю на различных светских раутах.Эпштейн и Максвелл также были сфотографированы вместе во время охоты на фазанов в королевском поместье в Норфолке.В 2010 году, уже после того как Эпштейна осудили (всего на 18 месяцев) за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, принц Эндрю вновь был сфотографирован вместе с ним в нью-йоркском Центральном парке.Есть также кадры, сделанные примерно в это же время, на которых принц Эндрю виден внутри особняка Эпштейна.Журналисты телеканала NBC также поговорили с одной британкой, Ануской де Георгиу, которая также обвиняет Эпштейна в сексуальном преступлении.В интервью она рассказала, что совершенное над ней насилие привело к тому, что она жила, ощущая себя "в изоляции, под гнетом тайны и стыда", однако возможность рассказать об этом открыто вместе с другими жертвами растления, пострадавшими от Эпштейна, установила между ними особую связь."Джеффри думал, что мы одноразовые, и он нас всех выбрасывал. А теперь посмотрите, кто устоял", - сказала де Георгиу. Загрузка... bbc.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: педофилия, скандал, принц, Эндрю, секс-преступление — статья прочитана 170 раз Комментарии