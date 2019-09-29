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Курц заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Австрии
Председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц после публикации первых предварительных итогов выборов в Национальный совет Австрии заявил о победе своей партии. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.
«Мы безумно благодарны, это невероятный результат, мы чрезмерно счастливы и сделаем всё, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей», — заявил он.
По его словам, «такого разрыва между первым местом и вторым ещё не было на выборах».
Также он заявил о намерении его политической силы вести переговоры со всеми партиями в парламенте.
Согласно первым данным подсчёта голосов на досрочных парламентских выборах в Австрии, Австрийская народная партия лидирует с 37,2% голосов избирателей.
russian.rt.com
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