Курц заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Австрии 🔊 Воспроизвести



Председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц после публикации первых предварительных итогов выборов в Национальный совет Австрии заявил о победе своей партии. Об этом сообщает



«Мы безумно благодарны, это невероятный результат, мы чрезмерно счастливы и сделаем всё, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей», — заявил он.



По его словам, «такого разрыва между первым местом и вторым ещё не было на выборах».



Также он заявил о намерении его политической силы вести переговоры со всеми партиями в парламенте.



Согласно первым данным подсчёта голосов на досрочных парламентских выборах в Австрии, Австрийская народная партия лидирует с 37,2% голосов избирателей. Председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц после публикации первых предварительных итогов выборов в Национальный совет Австрии заявил о победе своей партии. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.«Мы безумно благодарны, это невероятный результат, мы чрезмерно счастливы и сделаем всё, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей», — заявил он.По его словам, «такого разрыва между первым местом и вторым ещё не было на выборах».Также он заявил о намерении его политической силы вести переговоры со всеми партиями в парламенте.Согласно первым данным подсчёта голосов на досрочных парламентских выборах в Австрии, Австрийская народная партия лидирует с 37,2% голосов избирателей. russian.rt.com Категории: в Европе, политика, общество Ключевые слова: парламент, выборы, Австрия, Курц — статья прочитана 77 раз Комментарии