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Музыкальный рассказ о наших соседях





Объединение белорусских общественных организаций Литвы (председатель Николай Логвин) звонко, ярко и зажигательно провело ХXIII ежегодный фестиваль белорусской песни «Свята беларускай песні».

Фантастическая музыкальная встреча единомышленников 28 сентября в городе Шальчининкай красиво и душевно познакомила всех желающих со своей родной землёй. В этом краю творческие коллективы со всей Литвы создали белорусский островок.

Выступили фольклорный ансамбль «Сузор'е» и ансамбль белорусской песни «Світанак» белорусского культурного центр «Крок» из Висагинаса.

Порадовали собравшихся своим творчеством вокальные ансамбли «Раніца» белорусского культурного центра Шальчининкайского района (председатель Регина Муховская – сторона, принимающая фестиваль) и «Купалінка» клайпедской общины «Крыніца».
Формат нынешнего фестиваля был расширен – впервые на нём выступали дуэты и солисты. Воспользовались возможностью выступить дуэт «Зарніца» общины из Шяуляй в составе Юлии и Анатолия Пакало, солистка из Клайпеды Валентина Снигур и Андрей Старовойтов, солист Клуба белорусского народного творчества «Сябрына» (Вильнюс).

Эмоционально и запоминающе провели фестиваль ведущие Валентина Иванова и Сергей Шабадалов.





Просто очаровали выступления гостей праздника: это юное дарование - солистка Алиса Хмыль из музыкальной школы г. Минска, вокальный ансамбль «Пралескі» даугавпилcского Центра белорусской культуры (Латвия), а ансамбль народного танца «Пінская шляхта» хореографического колледжа города Пинск (Беларусь) «зажигали» всё второе отделение.

Почётным гостем фестиваля был Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский.

Фестиваль белорусской песни прошёл при поддержке Департамента по делам национальных меньшинств Литвы, Посольства Беларуси и самоуправления города Шальчининкай.

Фото организаторов

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: фестиваль белорусской песни, «Свята беларускай песні»
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добавлена сегодня, 29 сентября, 21:43

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