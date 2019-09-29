Музыкальный рассказ о наших соседях 🔊 Воспроизвести







Объединение белорусских общественных организаций Литвы (председатель Николай Логвин) звонко, ярко и зажигательно провело ХXIII ежегодный фестиваль белорусской песни «Свята беларускай песні».



Фантастическая музыкальная встреча единомышленников 28 сентября в городе Шальчининкай красиво и душевно познакомила всех желающих со своей родной землёй. В этом краю творческие коллективы со всей Литвы создали белорусский островок.



Выступили фольклорный ансамбль «Сузор'е» и ансамбль белорусской песни «Світанак» белорусского культурного центр «Крок» из Висагинаса.



Порадовали собравшихся своим творчеством вокальные ансамбли «Раніца» белорусского культурного центра Шальчининкайского района (председатель Регина Муховская – сторона, принимающая фестиваль) и «Купалінка» клайпедской общины «Крыніца». Фантастическая музыкальная встреча единомышленников 28 сентября в городе Шальчининкай красиво и душевно познакомила всех желающих со своей родной землёй. В этом краю творческие коллективы со всей Литвы создали белорусский островок.Выступили фольклорный ансамбль «Сузор'е» и ансамбль белорусской песни «Світанак» белорусского культурного центр «Крок» из Висагинаса.Порадовали собравшихся своим творчеством вокальные ансамбли «Раніца» белорусского культурного центра Шальчининкайского района (председатель Регина Муховская – сторона, принимающая фестиваль) и «Купалінка» клайпедской общины «Крыніца».



Эмоционально и запоминающе провели фестиваль ведущие Валентина Иванова и Сергей Шабадалов.











Просто очаровали выступления гостей праздника: это юное дарование - солистка Алиса Хмыль из музыкальной школы г. Минска, вокальный ансамбль «Пралескі» даугавпилcского Центра белорусской культуры (Латвия), а ансамбль народного танца «Пінская шляхта» хореографического колледжа города Пинск (Беларусь) «зажигали» всё второе отделение.



Почётным гостем фестиваля был Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский.



Фестиваль белорусской песни прошёл при поддержке Департамента по делам национальных меньшинств Литвы, Посольства Беларуси и самоуправления города Шальчининкай.



Фото организаторов



Формат нынешнего фестиваля был расширен – впервые на нём выступали дуэты и солисты. Воспользовались возможностью выступить дуэт «Зарніца» общины из Шяуляй в составе Юлии и Анатолия Пакало, солистка из Клайпеды Валентина Снигур и Андрей Старовойтов, солист Клуба белорусского народного творчества «Сябрына» (Вильнюс).Эмоционально и запоминающе провели фестиваль ведущие Валентина Иванова и Сергей Шабадалов.Просто очаровали выступления гостей праздника: это юное дарование - солистка Алиса Хмыль из музыкальной школы г. Минска, вокальный ансамбль «Пралескі» даугавпилcского Центра белорусской культуры (Латвия), а ансамбль народного танца «Пінская шляхта» хореографического колледжа города Пинск (Беларусь) «зажигали» всё второе отделение.Почётным гостем фестиваля был Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский.Фестиваль белорусской песни прошёл при поддержке Департамента по делам национальных меньшинств Литвы, Посольства Беларуси и самоуправления города Шальчининкай. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: фестиваль белорусской песни, «Свята беларускай песні» — статья прочитана 33 раза Комментарии