Музыкальный рассказ о наших соседях

Объединение белорусских общественных организаций Литвы (председатель Николай Логвин) звонко, ярко и зажигательно провело ХXIII ежегодный фестиваль белорусской песни «Свята беларускай песні».
Фантастическая музыкальная встреча единомышленников 28 сентября в городе Шальчининкай красиво и душевно познакомила всех желающих со своей родной землёй. В этом краю творческие коллективы со всей Литвы создали белорусский островок.
Выступили фольклорный ансамбль «Сузор'е» и ансамбль белорусской песни «Світанак» белорусского культурного центр «Крок» из Висагинаса.
Порадовали собравшихся своим творчеством вокальные ансамбли «Раніца» белорусского культурного центра Шальчининкайского района (председатель Регина Муховская – сторона, принимающая фестиваль) и «Купалінка» клайпедской общины «Крыніца».
Формат нынешнего фестиваля был расширен – впервые на нём выступали дуэты и солисты. Воспользовались возможностью выступить дуэт «Зарніца» общины из Шяуляй в составе Юлии и Анатолия Пакало, солистка из Клайпеды Валентина Снигур и Андрей Старовойтов, солист Клуба белорусского народного творчества «Сябрына» (Вильнюс).
Эмоционально и запоминающе провели фестиваль ведущие Валентина Иванова и Сергей Шабадалов.
Просто очаровали выступления гостей праздника: это юное дарование - солистка Алиса Хмыль из музыкальной школы г. Минска, вокальный ансамбль «Пралескі» даугавпилcского Центра белорусской культуры (Латвия), а ансамбль народного танца «Пінская шляхта» хореографического колледжа города Пинск (Беларусь) «зажигали» всё второе отделение.
Почётным гостем фестиваля был Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский.
Фестиваль белорусской песни прошёл при поддержке Департамента по делам национальных меньшинств Литвы, Посольства Беларуси и самоуправления города Шальчининкай.
Фото организаторов
Эмоционально и запоминающе провели фестиваль ведущие Валентина Иванова и Сергей Шабадалов.
Просто очаровали выступления гостей праздника: это юное дарование - солистка Алиса Хмыль из музыкальной школы г. Минска, вокальный ансамбль «Пралескі» даугавпилcского Центра белорусской культуры (Латвия), а ансамбль народного танца «Пінская шляхта» хореографического колледжа города Пинск (Беларусь) «зажигали» всё второе отделение.
Почётным гостем фестиваля был Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Валерий Барановский.
Фестиваль белорусской песни прошёл при поддержке Департамента по делам национальных меньшинств Литвы, Посольства Беларуси и самоуправления города Шальчининкай.
Фото организаторов