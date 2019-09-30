Литовские перевозчики смогут летать в Санкт-Петербург по открытому небу 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Алексей Даничев



Подобное решение может привлечь европейских авиаперевозчиков и привести к всплеску въездного туризма, считает эксперт. Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) представила список из 33 стран, которым предлагается разрешить полеты в режиме "открытого неба". Об этом сообщает



В список входят все страны Евросоюза, в том числе Литва, Латвия, Эстония, а также Израиль, Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария.



Ранее полеты из Пулково не выполнялись в восемь стран из этого перечня, а именно в Ирландию, Исландию, Португалию, Люксембург, Македонию, Румынию, Словению и Словакию. Подобное решение может привлечь европейских авиаперевозчиков и привести к всплеску въездного туризма, считает эксперт. Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) представила список из 33 стран, которым предлагается разрешить полеты в режиме "открытого неба". Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на газету "Коммерсант".В список входят все страны Евросоюза, в том числе Литва, Латвия, Эстония, а также Израиль, Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария.Ранее полеты из Пулково не выполнялись в восемь стран из этого перечня, а именно в Ирландию, Исландию, Португалию, Люксембург, Македонию, Румынию, Словению и Словакию. Список был направлен в российское Министерство транспорта. Ожидается, что он будет утвержден к началу декабря. На сегодняшний день управляющая компания аэропорта получила соответствующие заявки от трех европейских лоукостеров: Ryanair, EasyJet и Wizz Air.



Седьмая степень свободы воздуха позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации.



Старший научный сотрудник Института экономики транспорта Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Андрей Крамаренко отметил, что подобное решение привлечет европейских авиаперевозчиков.



"Если не будет политических катаклизмов, то комбинация электронной визы, которая сильно упрощает въезд в Россию, и недорогих предложений от европейских авиакомпаний может привести к всплеску въездного туризма", — пишет издание.



В качестве положительного примера влияния "открытого неба" на пассажиропоток Крамаренко привел Владивосток, где наблюдается всплеск китайско-корейского туризма. lt.sputniknews.ru Категории: общество, экономика Ключевые слова: Россия, рейсы, авиаперевозки, компании География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии