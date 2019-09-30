Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель 🔊 Воспроизвести фото: spiegel.de



Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ. Об этом пишет



В ходе июльского телефонного разговора Дональд Трамп заявил, что Ангела Меркель «много говорит, но мало делает». В ответ Владимир Зеленский сказал: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000%». Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ. Об этом пишет ИЗВЕСТИЯ со ссылкой на немецкий еженедельник Der Spiegel В ходе июльского телефонного разговора Дональд Трамп заявил, что Ангела Меркель «много говорит, но мало делает». В ответ Владимир Зеленский сказал: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000%». Как пишет издание, слова Зеленского вызвали недовольство в Берлине, ведь другие дипломатические заслуги бундесканцлера в ходе разговора двух лидеров отмечены не были.



«В первую очередь именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер (Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ. — Ред.) сделали всё для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», — цитирует издание лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха.



Отмечается, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского не предназначалась для широкой публики, а значит, к высказываниям двух лидеров нужно отнестись со всей серьезностью. Теперь послу Украины в Берлине Андрею Мельнику придется «склеивать осколки», пишет немецкое издание. Ранее дипломат уже заявил, что Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии» в делах Украины, пишет «РИА Новости».



Российский сенатор Алексей Пушков после обнародования стенограммы предрек Зеленскому «трения с Берлином». По его словам, «немцам явно не понравился пассаж» о бездействии Меркель, который и сама канцлер «точно не оценила», отмечает «Газета.ру».



Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся в конце июля, однако скандал вспыхнул только в сентябре. Так, по данным The Wall Street Journal, американский президент просил украинского коллегу в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией.



Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним. Согласно документу, американский лидер пообещал многое сделать для Украины, но «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский в ответ попросил предоставить информацию для проведения расследования. Тема финансовой помощи Киеву не поднималась.



Впоследствии Трамп назвал беседу разговором «ни о чем», а Минюст США не нашел противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования.



iz.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Германия, СМИ, оскорбление, Меркель, Зеленский — статья прочитана 193 раза Комментарии