СМИ: Джонсон извинился перед королевой из-за ситуации с парламентом 🔊 Воспроизвести



Британский премьер Борис Джонсон принёс личные извинения королеве Елизавете II за то, что попросил её одобрения для приостановки работы парламента, которая впоследствии была признана судом незаконной.



Об этом пишет



По их данным, в королевской семье «возникло большое беспокойство» относительно решения о приостановке работы парламента «даже до того, как Верховный суд признал это незаконным».



Отмечается, что Джонсон позвонил королеве во вторник после вынесения судом вердикта.



28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. Впоследствии её одобрила британская королева.



24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента. Британский премьер Борис Джонсон принёс личные извинения королеве Елизавете II за то, что попросил её одобрения для приостановки работы парламента, которая впоследствии была признана судом незаконной.Об этом пишет RT со ссылкой на источники газеты Sunday Times.По их данным, в королевской семье «возникло большое беспокойство» относительно решения о приостановке работы парламента «даже до того, как Верховный суд признал это незаконным».Отмечается, что Джонсон позвонил королеве во вторник после вынесения судом вердикта.28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. Впоследствии её одобрила британская королева.24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента. russian.rt.com Категории: в Европе, общество, политика Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 49 раз Комментарии