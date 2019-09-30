Чтобы помнили. Бабий Яр: конвейер смерти на окраине Киева 🔊 Воспроизвести Расстрелы в Бабьем Яру, 1941 год



За два дня в сентябре 1941 года на окраине Киева расстреляли более 30 тысяч евреев. Это была одна из крупнейших массовых акций уничтожения мирного населения в ходе Второй мировой войны, рассказывает



За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли 33771 человека. Среди них были евреи, синти и рома, советские военнопленные, коммунисты-подпольщики. Но евреев было больше всего: более 30 тысяч человек. Расстрелы в урочище Бабий Яр стали одной из крупнейших массовых акций уничтожения в ходе Второй мировой войны. За два дня в сентябре 1941 года на окраине Киева расстреляли более 30 тысяч евреев. Это была одна из крупнейших массовых акций уничтожения мирного населения в ходе Второй мировой войны, рассказывает DW За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли 33771 человека. Среди них были евреи, синти и рома, советские военнопленные, коммунисты-подпольщики. Но евреев было больше всего: более 30 тысяч человек. Расстрелы в урочище Бабий Яр стали одной из крупнейших массовых акций уничтожения в ходе Второй мировой войны.



Бабий Яр был выбран немецким командованием по причине наличия там рвов и оврагов. Это облегчало задачу палачам: им не пришлось рыть глубоких могил для тысяч трупов. Кроме того, место было достаточно удалено от центра города: там легко было скрыться от любопытствующих, да и выстрелов было не слышно.



Это был не просто расстрел. Это был конвейер. Людей, кричавших от ужаса, убивали выстрелами в затылок в течение нескольких часов подряд. Только за первый день было расстреляно более 20 тысяч человек. Одна группа немцев отвечала непосредственно за расстрел, другая укладывала трупы, третья сортировала ценные вещи, четвертая сторожила тех, кто дожидался своей "очереди"...



Палачи: зондеркоманда 4А айнзацгруппы C



По словам берлинского историка Вольфганга Бенца (Wolfgang Benz), айнзацгруппы изначально создавались именно как эскадроны смерти. Сопровождая вермахт, эти подразделения "вычищали нежелательные элементы" на оккупированных территориях. По мнению американского историка Тимоти Снайдера, важно также осознавать, что в организации и проведении массового расстрела участвовали не только представители службы безопасности СД и эсэсовцы, но и обычные немецкие полицейские, а также представители гражданских ведомств, офицеры и солдаты вермахта.



Как отмечает немецкий историк Йорг Баберовски (Jörg Baberowski), активное содействие немцам оказывали местные коллаборационисты: "Украинским националистам давно пора задуматься над тем, какую роль в этой ужасающей трагедии сыграли сами украинцы. Пока они этого не сделают, ни о каком осмыслении прошлого не может быть и речи".



Расследованию деятельности айнзацгрупп был посвящен отдельный судебный процесс в рамках так называемых последующих, или малых Нюрнбергских процессов. Некоторых руководителей подразделений осудили как военных преступников. Курт Вернер (Kurt Werner), представший перед судом в Нюрнберге, рассказывая о расстрелах 1941 года, "жаловался" на то, "каких нервов это стоило" им, немецким офицерам, выполнять такую "грязную работу". "Чтобы, так сказать, поберечь нервы палачей, нацистами велся поиск более простых и эффективных методов массового уничтожения людей, поэтому в Освенциме и проводились эксперименты с удушающими газами", - рассказывает историк Вольфганг Бенц.



Холокост - это не только газовые камеры



Как отмечает историк Тимоти Снайдер, Бабий Яр стал для руководства "третьего рейха" своеобразной демонстрацией того, на что в принципе способны немцы: они были способны за два дня фактически полностью уничтожить еврейское население крупного европейского города. "Массовые убийства евреев начались не в газовых камерах Освенцима. Уже на момент проведения Ванзейской конференции 1942 года, где обсуждались пути "окончательного решения еврейского вопроса", было расстреляно как минимум полмиллиона евреев", - говорит Вольфганг Бенц.



В Бабьем Яру продолжали расстреливать и после 30 сентября. Среди жертв были синти и рома, пациенты психиатрических лечебниц, коммунисты-подпольщики, советские военнопленные. Расстрелы были уже не такими массовыми, но проводились последовательно - вплоть до освобождения города Красной Армией. Вслед за Бабьим Яром были еще массовые убийства евреев в Одессе, в Риге, но все эти трагедии многими были впоследствии несправедливо забыты на фоне того, какие ужасы творились в концлагерях.



Памяти жертв. Мемориал 1976 года До войны в Киеве проживало около 50 тысяч евреев. С началом военных действий на территории СССР многие бежали на Восток, вглубь страны, другие ушли на фронт, а большую часть тех, кто остался в городе, расстреляли. Охота на евреев началась сразу, как только немцы взяли Киев: евреев вылавливали на улицах, во дворах и избивали. А в конце сентября по всему городу были расклеены объявления, в которых говорилось о том, что всем евреям надлежит 29 сентября собраться на углу Мельниковой и Доктеривской улиц, взять с собой документы, ценные вещи, теплую одежду. За неподчинение грозили немедленным расстрелом.Бабий Яр был выбран немецким командованием по причине наличия там рвов и оврагов. Это облегчало задачу палачам: им не пришлось рыть глубоких могил для тысяч трупов. Кроме того, место было достаточно удалено от центра города: там легко было скрыться от любопытствующих, да и выстрелов было не слышно.Это был не просто расстрел. Это был конвейер. Людей, кричавших от ужаса, убивали выстрелами в затылок в течение нескольких часов подряд. Только за первый день было расстреляно более 20 тысяч человек. Одна группа немцев отвечала непосредственно за расстрел, другая укладывала трупы, третья сортировала ценные вещи, четвертая сторожила тех, кто дожидался своей "очереди"...По словам берлинского историка Вольфганга Бенца (Wolfgang Benz), айнзацгруппы изначально создавались именно как эскадроны смерти. Сопровождая вермахт, эти подразделения "вычищали нежелательные элементы" на оккупированных территориях. По мнению американского историка Тимоти Снайдера, важно также осознавать, что в организации и проведении массового расстрела участвовали не только представители службы безопасности СД и эсэсовцы, но и обычные немецкие полицейские, а также представители гражданских ведомств, офицеры и солдаты вермахта.Как отмечает немецкий историк Йорг Баберовски (Jörg Baberowski), активное содействие немцам оказывали местные коллаборационисты: "Украинским националистам давно пора задуматься над тем, какую роль в этой ужасающей трагедии сыграли сами украинцы. Пока они этого не сделают, ни о каком осмыслении прошлого не может быть и речи".Расследованию деятельности айнзацгрупп был посвящен отдельный судебный процесс в рамках так называемых последующих, или малых Нюрнбергских процессов. Некоторых руководителей подразделений осудили как военных преступников. Курт Вернер (Kurt Werner), представший перед судом в Нюрнберге, рассказывая о расстрелах 1941 года, "жаловался" на то, "каких нервов это стоило" им, немецким офицерам, выполнять такую "грязную работу". "Чтобы, так сказать, поберечь нервы палачей, нацистами велся поиск более простых и эффективных методов массового уничтожения людей, поэтому в Освенциме и проводились эксперименты с удушающими газами", - рассказывает историк Вольфганг Бенц.Как отмечает историк Тимоти Снайдер, Бабий Яр стал для руководства "третьего рейха" своеобразной демонстрацией того, на что в принципе способны немцы: они были способны за два дня фактически полностью уничтожить еврейское население крупного европейского города. "Массовые убийства евреев начались не в газовых камерах Освенцима. Уже на момент проведения Ванзейской конференции 1942 года, где обсуждались пути "окончательного решения еврейского вопроса", было расстреляно как минимум полмиллиона евреев", - говорит Вольфганг Бенц.В Бабьем Яру продолжали расстреливать и после 30 сентября. Среди жертв были синти и рома, пациенты психиатрических лечебниц, коммунисты-подпольщики, советские военнопленные. Расстрелы были уже не такими массовыми, но проводились последовательно - вплоть до освобождения города Красной Армией. Вслед за Бабьим Яром были еще массовые убийства евреев в Одессе, в Риге, но все эти трагедии многими были впоследствии несправедливо забыты на фоне того, какие ужасы творились в концлагерях. dw.com Категории: история, чп и криминал Ключевые слова: евреи, уничтожение, холокост, Бабий Яр География: Украина — статья прочитана 113 раз Комментарии